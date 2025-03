La importante decisión de Bahar que marca un giro de 180º en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 25 de marzo, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar fue detrás de Evren para pedirle que no dejase el trabajo y se acabaron besando. Timur y Sureya también fueron testigos de su beso y se quedaron hundidos. Aziz y Umay no pararon de presionar a su madre porque creían que se merecía ser feliz, pero no con Evren.

Bahar decidió cortar su relación con Evren porque no podía lidiar con tantos problemas y la oposición de sus propios hijos. Timur estaba muy afectado porque había perdido a Bahar y se emborrachó. Al llegar a casa, pidió a Rengin que se casasen, pero al día siguiente se arrepientieron, ya que solo quería recuperar a Bahar. Timur y Evren volvieron a trabajar en el hospital.

| Atresmedia

'Renacer' es una gran historia de superación queaborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Timur necesita un cambio en su vida. Rengin está deseando casarse con Timur y comienza a buscar vestidos de novia. Sin embargo, Timur descubre que Sureya estuvo con Evren y ambos se alían para evitar que la relación entre Bahar y Evren avance.

Bahar no para de huir de Evren porque tiene miedo y no sabe si es el momento adecuado para que comiencen una relación. Sureya organiza un evento del hospital y Rengin aprovecha la ocasión para anunciar a todos los invitados que se va a casar con Timur. Por otro lado, Seren comienza a sangrar en mitad del evento y teme por su embarazo.