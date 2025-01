La important confessió d'Agnès Llobet que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Gema, personatge d'Agnès Llobet, fa una important confessió a Víctor sobre el fill que espera María. Aquest dijous 23 de gener, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Luis i Begoña van donar suport a Luz, que es va sentir culpable per la mort de Margarita. Pelayo va accedir que Marta revelés a Fina la seva orientació, pel bé de la relació entre ambdues. María va desoir a Gema i va buscar la manera de desfer-se de Víctor, que va posar en perill la seva visió de família amb Andrés.

Claudia va demanar consell a les noies de la perfumeria sobre com hauria d'anar vestida per al sopar a la Casa Gran, ja que és una ocasió important per a ella. Mentrestant, Jesús es va proposar sabotejar el sopar de benvinguda a Tasio perquè creia que no pertany a la família.

Fruit de l'enfadament de Digna, Don Pedro va canviar d'opinió respecte al projecte de balneari de Jesús. Afectat pel seu distanciament, va decidir explicar-li a la seva germana els seus sentiments reals. En secret, Joaquín es va sentir alleujat que la seva dona hagués rebutjat la idea d'ampliar la família.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèriemés vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja als seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Tasio i Carmen pateixen el plantó dels De la Reina en el seu sopar de benvinguda a la família i a l'empresa. Damián s'assabenta que Tasio i Carmen van assistir al sopar, desconeixedors del sabotatge de Jesús. Joaquín intenta que Pablo retiri la denúncia contra Luz per la mort de Margarita.

Joaquín i Gema porten d'excursió els nens de la casa bressol. Després d'assabentar-se del secret de Pelayo, Fina canvia d'opinió sobre ell i les seves intencions amb Marta. Manuela continua fent-se amb el control de la cantina mentre Gaspar es recupera.

Claudia comet un error a la botiga i Leonor surt a defensar-la. Gema, personatge d'Agnès Llobet, va contra la seva amiga i fa una important confessió a Víctor sobre el fill que espera María. Seguint les peticions de María, Damián es posa en contacte amb Víctor.