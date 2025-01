La confessió de Yolanda Ramos a Marc Giró sobre el trastorn que li han diagnosticat

El programa de Marc Giró, 'Late Xou', ja està instaurat a les nits de La 1. Després d'aconseguir bons resultats d'audiència la setmana passada, RTVE continua amb la seva aposta d'emetre'l després de 'La Revuelta'. Aquesta setmana, els convidats estrella han estat Carlos Areces, Pedro Alonso Ochoro i la magnífica Yolanda Ramos.

Aquesta última va ser l'escollida per tancar el programa per tot el que és alt. L'actriu, que no és la primera vegada que trepitja aquest plató, va confessar que li van diagnosticar TDAH (trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat).

Com és característic en ella, des de l'humor ha explicat al públic en què consisteix contant algunes anècdotes que ha viscut. Per començar, l'última vegada que va visitar el show de Marc Giró, es va endur la petaca del seu micròfon a casa: "Creguia que m'havia cagat".

| RTVE

"M'han comunicat que sóc TDAH i estic tan contenta perquè ara entenc moltes coses de la meva vida" ha confessat l'actriu. Seguidament, ha prosseguit confessant moltes situacions que ha viscut en la seva carrera professional.

"Estar llegint un guió i estar pensant en una pel·lícula que faria, i no aprendre-me'l. Arribar en blanc... Que li ho diguin a Pedro Almodóvar", va assenyalar.

També ha recordat entre rialles un curiós moment que va viure dins d'un contenidor: "Coses com treure 0,1 en matemàtiques i no trobar la dècima aquesta d'on l'han agafada. Intentar fumar-me un encenedor encenent-lo amb el cigarret. Haver-me de ficar en un container, i això t'ho juro, perquè en les mudances he tirat les claus i el moneder amb tot".

No és la primera vegada que Yolanda Ramos parla de la seva salut mental, fa quatre anys va concedir una entrevista a 'El Faro' de Mara Torres on va confessar que prenia pastilles antidepressives i que era una persona pas (persona altament sensible), una cosa que li va salvar la vida: "És terrible entrar en un lloc i perquè no t'agradi un sofà, passar-ho malament".

"Em va servir molt descobrir que han descobert que hi ha un 20% de la població que són denominats com 'pas'. Són 'persones altament sensibles' que tenen una sensibilitat més aguditzada per una amígdala al centre del cervell, no sé si ho dic bé. M'ha salvat molt la vida saber que jo sóc així", afegia.