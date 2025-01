El malvat pla d'Alain Hernández que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Jesús, personatge d'Alain Hernández, s'ha proposat sabotejar el sopar de Tasio perquè no el volen a la família. Aquest dimecres 22 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Digna estava en contra de la venda del balneari. Fina, encara una mica recelosa, es va prendre molt malament que Marta hagués portat en Pelayo a la casa comuna. Damián va fer saber als seus fills la seva intenció de celebrar un sopar de benvinguda a Tasio i Carmen.

Leonor va tornar a ficar la pota i hi ha problemes a la botiga. Luz va quedar devastada en assabentar-se del que va passar amb Margarita, la voluntària de la casa bressol. Per la seva banda, Begoña va voler fer veure a Víctor que havia d'acceptar la relació d'Andrés i María. Finalment, Víctor va voler que María fugís amb ell, però ella va continuar donant-li llargues.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Luis i Begoña intenten animar Luz, que se sent culpable per la mort de Margarita. Pelayo accedeix que Marta reveli a Fina la seva orientació, pel bé de la relació entre ambdues. María desobeeix Gema i busca la manera de desfer-se de Víctor, que posa en perill la seva visió de família amb Andrés.

Claudia demana consell a les noies de la perfumeria sobre com hauria d'anar vestida per al sopar a la Casa Gran, ja que és una ocasió important per a ella. Mentrestant, Jesús, personatge d'Alain Hernández, s'ha proposat sabotejar el sopar de benvinguda a Tasio perquè creu que no pertany a la família.

Fruit de l'enfadament de Digna, Don Pedro canvia d'opinió respecte al projecte de balneari de Jesús. Afectat pel seu distanciament, decideix explicar a la seva germana els seus sentiments reals. En secret, Joaquín se sent alleujat que la seva dona hagi rebutjat la idea d'ampliar la família.