L'important anunci de 'Got Talent' just abans d'arrencar les seves gravacions

'Got Talent' tornarà a ser una de les grans apostes de Telecinco per a la propera temporada. Malgrat la baixada en audiències de la seva anterior edició, la cadena continua apostant pel talent show presentat per Santi Millán. És per això que 'Got Talent' porta setmanes buscant nous talents per completar el seu elenc de concursants.

A través de les xarxes socials, el talent show ha llançat una important convocatòria. "Cridant a tots els talents! Si tens un do especial, és la teva oportunitat de brillar a l'escenari més gran del país. Apunta't al càsting de 'Got Talent Espanya' i fes història", comparteix el compte oficial del format, afegint que els interessats s'han d'apuntar a través de la web de Telecinco.

Recordem que, en aquesta nova edició, 'Got Talent' realitzarà nous i importants canvis en el seu jurat. Carlos Latre s'incorpora al talent show com a substitut de Florentino Fernández, que al seu torn l'ha substituït a 'Tu Cara Me Suena'. Per la seva banda, després de punxar amb 'Caiga quien Caiga', Telecinco continua apostant per Lorena Castell com a substituta de Tamara Falcó a 'Got Talent'.

Per tant, Carlos Latre i Lorena Castell s'uneixen a Risto Mejide en la que serà la seva desena edició regular i a Paula Echevarría en la seva quarta. Tots dos, a més, també participaran a 'Got Talent All Stars'. Cal destacar que Risto Mejide va anunciar fa uns mesos que aquesta serà la seva última edició: "Com a jurat de talent shows tinc els dies comptats. Ja no em ve de gust seguir, crec que l'any que ve serà l'últim que faci".

| Mediaset

En audiències, 'Got Talent' va finalitzar la seva desena edició a Telecinco sent líder a la nit de la seva final, proclamant a Nataliya Stepanska com a guanyadora. El talent show de Santi Millán va marcar un 12,8%, 1.025.000 seguidors de mitjana i 3.439.000 espectadors únics en el prime time del dissabte. No obstant això, la desena edició de 'Got Talent' va ser la menys vista de la seva història, caient per primera vegada del milió d'espectadors (949.000) juntament amb un 11% de quota.