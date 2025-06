Per què La 1 no emet un nou capítol de 'Valle Salvatge' aquest dijous?

Males notícies per als seguidors de 'Valle Salvaje' la tarda de dijous 12 de juny. Davant l'actualitat política, La 1 ha decidit cancel·lar l'emissió de la sèrie sense avís previ. El mateix ha passat amb 'La Família de la Tele', l'emissió de la qual estava prevista tot i les seves males audiències, però finalment no hi ha hagut programa.

I és que, després de la dimissió de Santos Cerdán del PSOE arran de la seva suposada implicació en el "Caso Koldo", La 1 ha decidit emetre un especial informatiu. De fet, a les 17.15h és l'hora a la qual té previst comparèixer Pedro Sánchez des de Ferraz. És per això que 'Valle Salvaje', si no hi ha canvis, es quedaria sense espai la tarda de La 1 aquest dijous.

En el capítol de 'Valle Salvaje' previst per a aquest dijous, que s'emetrà divendres, l'anunci del casament imminent entre Úrsula i Rafael sacseja tothom. Bàrbara tem l'efecte que aquest enllaç pugui tenir sobre la seva germana, mentre Julio sap que l'Adriana necessitarà temps per assimilar el compromís. A més, la Mercedes i en Bernardo estan en el punt de mira d'aquells que els volen mal després de descobrir-se la seva història d'amor.

| RTVE, tveo.cat

El marquès no cessa en els seus atacs contra en Leonardo i la Bàrbara, ja que no abandonarà 'Valle Salvaje' fins a aconseguir endur-se el seu fill amb ell. Tanmateix, en Leonardo es manté ferm i deixa clar al seu pare que no està disposat a seguir la vida que ha traçat per a ell a la cort. Finalment, l'Alejo fa reflexionar l'Atanasi perquè expliqui la veritat al duc amb la finalitat que faci cridar el seu metge de confiança per tractar la Raimunda.

En audiències, durant el mes de maig, 'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació, amb una mitjana del 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d'espectadors únics. Respecte a l'abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l'oferta líder entre els joves i també ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.