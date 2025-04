La gran notícia que canvia la vida de Guillermo Barrientos a 'Sueños de Libertad'

Luis, personatge de Guillermo Barrientos, rep la millor notícia després de la seva operació. Aquest divendres 25 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña volia fer veure que María no representava una bona influència per a Julia. Joaquín estava molt il·lusionat amb la idea d'adoptar, però Gema necessitava temps. Don Pedro es va adonar de l'interès de la seva germana en el doctor Herrera, mentre Damián va confrontar Luz després d'exercir al dispensari de la fàbrica sense tenir el títol.

Claudia no acabava de perdre l'interès en Raúl i va preguntar per ell a la seva tia. Begoña, desolada per la situació amb Julia, va buscar consol en Digna. Andrés va retreure a María que estava acaparant Julia, però Raúl va sortir en la seva defensa, mentre Digna va haver d'intervenir per evitar que Damián denunciés Luz.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' avantatja els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Damián sondeja Herrera per descobrir més sobre el secret de Luz. La doctora, preocupada, li explica a Begoña que Damián s'ha assabentat que ha estat exercint al dispensari sense el títol. Gema es fa valenta i confessa a les noies de la botiga que pateix un problema al cor que li impedeix tenir fills.

Julia, fruit de la manipulació de María, deixa clar que li agradaria que María i Andrés arreglin la seva relació. A Begoña li preocupa que Andrés caigui de nou en les manipulacions de la seva dona.L'alta de Luis, personatge de Guillermo Barrientos, calma les preocupacions de Digna i, Don Pedro, que no dona puntada sense fil, aprofita el moment per intentar acostar-se a ella.