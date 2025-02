La decisió de Miguel Hermoso que dona un gir de 180º a la seva vida a 'La Moderna'

Rodrigo demostrarà el seu bon cor en avisar Emiliano, personatge de Miguel Hermoso, d'una nova amenaça. Aquest dijous 13 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Maruja va reconèixer públicament el seu amor per César Morel. Això va provocar la ira incontrolable d'Emiliano, que després va desaparèixer sense donar explicacions a ningú. Paula, Iván i Pepita estaven preocupats pel futur de Maruja després de la seva confessió davant de tots els amics i coneguts d'Emiliano. Coneixien perfectament Emiliano i tots esperaven el pròxim cop.

El rodatge de la pel·lícula d'Agustín i Inés es va complicar i el productor va descobrir l'origen dels diners que Ramallo va aconseguir per a la pel·lícula. El capità Dávila va estrènyer el setge sobre el saló de te per atrapar l'Emmascarat de la Porta del Sol. El que no sabia és que Quico va aconseguir enganyar-los una vegada més i va manipular les proves per assenyalar un altre company i no un qualsevol.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per a març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte a desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', després del que ha passat, Emiliano manipula Pepita, que torna a posar-se en contra de Maruja. Les dues tornen a les seves antigues disputes i deixen les seves aliances de banda.

Mentrestant, don Fermín reprèn la seva investigació sobre Caridad, a qui continua buscant sense gaire èxit. Com li passa al capità Dávila que manarà seguir un sospitós mentre Quico celebra haver-lo despistat. Malgrat tot, Rodrigo demostrarà el seu bon cor en avisar Emiliano, personatge de Miguel Hermoso, d'una nova amenaça.