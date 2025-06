Comunicat de 'MasterChef' després d'una situació que afecta directament els jutges

'MasterChef' ha llançat un comunicat alertant els seus espectadors d'una estafa que està afectant multitud d'usuaris. Segons ha revelat el talent show a través de les seves xarxes socials, s'està utilitzant la imatge del mateix programa i fins i tot dels jutges per a la participació en promocions. És per això que 'MasterChef' ha decidit alertar els seus seguidors perquè no caiguin en aquest tipus d'estafes.

"Hem detectat un ús fraudulent de la imatge de 'MasterChef' i dels seus jutges, en què, a través d'imatges generades amb intel·ligència artificial, s'anima a la participació i compra en suposades promocions o concursos. Davant l'auge d'aquest tipus de tècniques com el deepfake, i donada la popularitat del programa, volem recordar que som l'única font oficial", ha compartit 'MasterChef'.

"Per això, recomanem desconfiar de qualsevol informació o promoció que no provingui directament de nosaltres. Si tens dubtes o sospites sobre alguna promoció, agrairem que ens ho comuniquis per poder verificar-ho i aclarir-ho com més aviat millor", conclou el comunicat.

| RTVE

Per tant, l'equip de 'MasterChef' ha decidit advertir tots els espectadors d'aquesta estafa cada dia més habitual en què s'utilitza la imatge de famosos. Això passa en plena emissió de l'edició d'anònims del talent show, que actualment s'està emetent en el prime time de La 1. A més, l'equip està immers en plenes gravacions de 'MasterChef Celebrity', l'estrena del qual està prevista per al setembre, amb concursants com la col·laboradora Rosa Benito, els presentadors Mariló Montero, Torito i José Manuel Parada, l'humorista Valeria Ros, les cantants Charo Reina, Soraya i Mala Rodríguez o el futbolista Miguel Torres, entre d'altres.

En audiències, aquest dilluns 2 de juny, 'MasterChef' va liderar la seva franja d'emissió amb el seu tercer millor resultat de la temporada tot i baixar tres dècimes de quota. El talent show de La 1 va marcar un 12,4% de quota juntament amb 745.000 seguidors de mitjana. A més, 'MasterChef' va congregar 2,8 milions d'espectadors únics al llarg de la seva emissió en prime time.