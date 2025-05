La vida de Ferit i Seyran fa un gir de 180º després del que ha passat a 'Una nova vida'

Després d'una història plena d'alts i baixos, moments de patiment i diverses despedides, finalment ha arribat el dia tan esperat. Ferit i Seyran han segellat el seu amor amb un "sí, vull" que simbolitza un nou començament a 'Una nova vida'.

Des d'aquell primer intent de compromís a Antep, molts esdeveniments han marcat el seu camí, sent el tràgic accident de Suna el punt d'inflexió. El que al principi era un matrimoni imposat, mancat d'afecte, ha anat transformant-se amb el temps en un vincle profund i real. La inevitabilitat de l'amor entre ells finalment s'ha fet present a 'Una nova vida'.

En un gir inesperat, la família Korhan ha tornat a la casa dels Sanli per sol·licitar novament la mà de Seyran. En aquesta ocasió, la declaració de Ferit a 'Una nova vida' és clara: el seu amor per Seyran és genuí, i no dubtarà a fer el necessari per estar al seu costat. Després d'haver estat a prop de la mort a causa del tret de Tarik, la família de Ferit finalment ha comprès que han de deixar d'imposar decisions sobre ell i respectar la seva felicitat

Aquest canvi de perspectiva es va reflectir en el gest d'Halis Korhan, qui, en un acte d'humilitat, va demanar disculpes i es va rebaixar davant la família de Seyran. Kazim, per la seva banda, va entregar la mà de la seva filla, però va deixar clar que ningú més faria mal a Seyran: "No hi haurà una tercera vegada. Si algú creua la línia, tancaré la porta per sempre".

| Atresmedia

Així, la història ha donat un gir definitiu, però aquesta vegada amb el cor ben col·locat. El casament no ha estat un esdeveniment comú; ha estat una celebració d'alt nivell, plena de llums, emocions i envoltada d'éssers estimats. Una festa que quedarà en la memòria de tots els assistents a 'Una nova vida'.

D'aquesta manera, Seyran ha enlluernat amb un vestit de somni, complementat amb una tiara que semblava sortida d'un conte de fades. Per la seva banda, Ferit, elegant i radiant, no podia amagar la felicitat al seu rostre. Junts, han caminat cap a l'altar, agafats de la mà, amb la certesa que aquesta vegada el seu destí l'han triat ells.