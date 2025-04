La confessió de Marta Belmonte que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Marta, personatge de Marta Belmonte, parla amb Pelayo sobre la compatibilitat d'ambició en la feina i amor. Aquest divendres 11 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després d'haver estat descobert, Luz va confrontar Herrera i li va retreure que no podia continuar exercint donada la seva condició d'addicte. Luis es va desesperar quan la seva dona li va fer conèixer la situació del doctor. Pelayo es va mostrar afectat per la seva ruptura amb Darío, que, en marxar, es va acomiadar de Fina i la va advertir sobre el perill que suposava l'ambició de Marta per a la seva relació.

Begoña va rebre una trucada de l'escola de Julia i hi va anar sense consultar-ho abans amb María. Digna va compartir la seva preocupació amb Andrés sobre la tutela de Julia, però, després, María va comptar amb ella perquè la nena necessitava la seva àvia. Raúl va compartir amb Manuela la seva desil·lusió després del plantó de Claudia.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', María intenta imposar-se davant d'Andrés quan aquest la renya pel seu enfrontament amb Begoña. Marta, personatge de Marta Belmonte, parla amb Pelayo sobre la compatibilitat d'ambició en la feina i amor. Begoña insta el doctor Herrera a passar la desintoxicació a casa De la Reina per evitar possibles recaigudes.

Pelayo demana a Marta que l'acompanyi a la seva reunió amb Miguel Ángel Vaca, però, per poder assistir, ha de cancel·lar la seva cita amb Fina. Gaspar es fa valent i pretén fer un gran pas en la seva relació amb Manuela. Don Pedro convida Digna a sopar a la seva nova casa de Toledo.