Gir de 180º a 'Bake off: Famosos al horno' amb l'expulsió de dos concursants

La nova entrega de 'Bake off: Famosos al horno' ens va portar més sorpreses de les que ja estem acostumats. Per primera vegada, els pastissers es van haver d'enfrontar a tres creacions:prova d'autor, prova tècnica i prova fantasia. Una novetat que va provocar més tensió entre dolç i dolç.

En la primera prova, el programa va triar un dels postres de moda: una cookie gegant. A més d'un li va semblar una pizza, en comptes d'una galeta. Una proposta a la qual se li va afegir una dificultat més, Damián Betular és un cuiner expert en aquesta especialitat.

Després de diversos trasbalsos per aconseguir la cookie, les millors les van elaborar Mario Marzo per un farciment "magnífic i arriscat".Víctor Sandoval va encertar va destacar amb una massa "rica però lletja" i Lidia Torrent va presentar una "combinació molt bona". Els pitjors van ser Benita que va fer una galeta estupenda de sabor, però no tant de presentació; Garbiñe Muguruza va encertar en la textura, però li va faltar decoració. Isabel Gemio va abusar de la xocolata a diferència de Nagore Robles que el jurat li va recomanar "més crema de llimona".

En la prova tècnica han viatjat fins a Portugal per realitzar els pastissos de Belém. En sentir parlar d'aquest postre, Víctor Sandoval ha trucat a Belén Esteban per preguntar-li com es fan els seus pastissos: "Jo què sé com es fan aquests pastissos?", va respondre ella sorpresa. A més, la recepta ha tingut algunes complicacions ja que l'ha narrat Antonio Lobato, qui va ser l'invitat d'aquest programa, com si d'una cursa de Fórmula 1 es tractés.

| La 1

En aquesta degustació a cegues, Carmen Morales, Mario Marzo i Lidia Torrent van brillar, mentre que Benita, Sandoval i Nagore van ser els més decebedors. Així, Benita va quedar en últim lloc i Mario Marzo es va coronar com el millor.

I arribem a la prova fantasia amb un famós pastís arc de Sant Martí. A Nagore li va caure el seu bescuit de taronja a terra i el va haver de repetir, a Lidia Torrent la situació la va superar i a Isabel Gemio se li va cremar. Això va provocar el caos entre forns perquè es van confondre entre els bescuits fets per cadascú.

Després d'aquests contratemps, Garbiñe Muguruza va posar molt de color a la prova i va sorprendre gratament igual que Nagore Robles i Carmen Morales. Mario Marzo va arribar amb un intent de pastís amb trossos robats, Benita va sorprendre amb l'arc de Sant Martí més perfecte, que es va emportar un 10 i a Lidia Torrent li "va passar de tot". Carmen Morales es va emportar el davantal estrella per primera vegada.

Després de les tres proves d'infart, va arribar l'expulsió d'un pastisser. A la palestra van estar Víctor Sandoval i Isabel Gemio, però va ser al final la presentadora qui va dir adeu a la carpa de 'Bake off: Famosos al horno'. El programa també va haver de acomiadar Garbiñe Muguruza, la substitut de Pol Espargaró i digna pastissera amb les seves elaboracions durant aquestes dues entregues.