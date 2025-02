Gerro d'aigua freda per a Xavi Lock després de l'última revelació de 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, es queda totalment descol·locat després de la gran revelació que Jana ha fet a Leocadia. Aquest divendres 28 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana va continuar lidiant amb els fantasmes del seu passat i a Manuel va compartir la gran notícia que havien ofert una feina lluny. Sense feina es podien quedar els membres del servei. Alonso i Ròmul es van veure abocats a prendre una decisió perquè els diners s'acabaven.

Cruz i Leocadia seguien en la seva eterna guerra freda, però la marquesa sabia que no li convenia enfrontar-se obertament a ella. Enrere van quedar els desencontres entre Ricardo i Ana i va ser ella qui va propiciar un acostament, amb el beneplàcit de Santos. Àngela només va buscar el millor per a Curro, i per això li va explicar a Martina que el capità i Cruz pretenien casar-lo.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Curro, personatge de Xavi Lock, es queda descol·locat després de la gran revelació que Jana ha fet a Leocadia. Àngela li demana a Martina que parli amb Curro, després de descobrir que Cruz i Lorenzo planegen casar-lo amb una rica hereva, però aquesta no troba el moment adequat. Santos explica la seva versió exagerada del passeig entre Ricardo i Ana, i Ricardo intenta aclarir la situació, negant qualsevol interès romàntic cap a Ana.

Martina desafia els seus oncles insistint a celebrar el seu casament a 'La Promesa', encara que això impliqui enfrontar-se a la crisi econòmica. Ròmul informa els servents que qui vulgui marxar pot fer-ho. No obstant això, els qui es quedin no rebran sou fins que la situació financera del marquesat millori.

Catalina expressa a Martina la seva por que Jacobo sigui una nova versió de Pelayo. Finalment, durant el sopar, Manuel anuncia que ell i Jana se'n van a Itàlia, deixant tothom sorprès.