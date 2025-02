Roser Tapias, en el seu pitjor moment, després de tot el que ha passat a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, s'enfonsa en els seus remordiments per tot el que ha passat.Aquest divendres 28 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Digna va canviar d'opinió respecte a la seva relació amb el senyor Pedro. Impulsada per les paraules de Joaquín, Gema va fer una important confessió a Andrés. Després de l'incident de l'al·lèrgia de Julia, Jesús va insistir a acomiadar Manuela. Jesús va fer una proposta a Marta i Damián per solucionar el problema del balneari.

Fina va ajudar Marta a escollir un vestit per al casament amb Pelayo. Doña Clara va sospitar de la relació de Marta i Fina. Luz va intentar recuperar l'afecte de Digna, però la conversa no va resultar com planejava. Pelayo va avisar Marta de les sospites de la seva mare. La relació entre Andrés i Begoña va tornar al camí de l'amor després de la confessió de Gema.

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', María, personatge de Roser Tapias, s'enfonsa en els seus remordiments per tot el que ha passat. Joaquín intenta fer entendre a Gema que ha fet el correcte dient la veritat a Andrés. Damián vol fer fora María de casa, no perdona els enganys de la seva nora.

Doña Clara interroga Fina sobre la seva relació amb Marta i, aquesta, planeja parlar amb Patricia Lambert. Damián, en un gest conciliador, fa un regal de noces a Luis i Luz. Jesús intenta fer llenya de l'arbre caigut davant un Andrés dubitatiu: Què ha de fer amb María? Pelayo i Mara desconfien de la proposta de Jesús.

Begoña s'adona de com tracta el doctor Herrera els pacients. María confronta Gema després d'assabentar-se de la seva confessió. És el final de la seva amistat?