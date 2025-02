Ana Garcés rep la millor de les notícies sobre el seu futur pròxim a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, continua lidiant amb els fantasmes del seu passat, però un raig d'esperança irromp a la seva vida. Aquest dijous 27 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Catalina i Martina van canviar la seva opinió respecte al futur de la finca i van decidir vendre, tal com Alonso havia demanat. No obstant això, aquesta decisió va arribar massa tard. Aconsellada per Ramona, Jana va parlar amb Leocadia que li va donar diverses pistes per entendre què era el que li va passar a Dolores i qui podia estar darrere de tot.

Després de l'amenaça de Santos d'explicar el que sabia de la mort del baró, Pía es va reunir amb les implicades i van decidir mantenir el silenci al respecte. No obstant això, la presència contínua d'Ana al palau no li ho va posar gens fàcil a Pía. Finalment, Àngela va aconseguir saber amb quina família pretenien Lorenzo i Cruz casar Curro.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol, Jana, personatge d'Ana Garcés, continua lidiant amb els fantasmes del seu passat, però un raig d'esperança irromp a la seva vida: a Manuel li han ofert una feina fora de 'La Promesa'. Sense feina poden quedar-se els membres del servei. Alonso i Ròmul es veuen abocats a prendre una decisió perquè els diners s'acaben.

Cruz i Leocadia continuen en la seva eterna guerra freda, però la marquesa sap que no li convé enfrontar-se obertament a ella. Queden enrere els desencontres entre Ricardo i Ana i és ella qui propicia un acostament, amb el beneplàcit de Santos. Àngela només busca el millor per a Curro, i per això li explica a Martina que el capità i Cruz pretenen casar-lo.