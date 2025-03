Gerro d'aigua freda per a Nancho Novo després de l'última decisió a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, esclata quan s'assabenta que el senyor Pedro és el nou director de perfumeries. Aquest dijous 27 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'Atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Julia, devastada per la mort del seu pare, va continuar sense menjar. Després de la sobtada dimissió de Górriz, Irene va demanar explicacions a el senyor Pedro. Pelayo va prendre una decisió respecte a la proposta de Joaquín sobre el balneari, mentre María, afectada per la pèrdua del seu fill, es va oferir a col·laborar amb la casa bressol.

Carmen va fer una proposta de negoci a Marta. Luz, parlant amb el doctor, va descobrir que l'anosmia de Luis podria tractar-se d'alguna cosa greu. Com a conseqüència de les pressions de el senyor Pedro, Joaquín va donar una gran notícia a la seva família sobre la seva continuïtat en el càrrec que ostentava a perfumeries De la Reina.

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', davant uns treballadors molestos per la marxa de Górriz, Joaquín fa pública la seva dimissió. Davant les queixes i dubtes dels treballadors després d'aquesta dimissió, el senyor Pedro fa gala per primera vegada del seu nou càrrec com a director. A més, Gema revela a Begoña que María ha desaparegut després de segrestar un nadó de la casa bressol.

A més, Damià, personatge de Nancho Novo, crema d'ira quan s'assabenta que el senyor Pedro és el nou director de perfumeries De la Reina. Tasio s'assabenta de la decisió de el senyor Pedro de rebaixar-lo al seu antic lloc. Després de tota la pressió viscuda, els germans Merino alcen la bandera blanca.

En veure el seu fill enfonsat, Digna es disculpa amb Joaquín a 'Sueños de Libertad' per les pressions que va exercir perquè prengués el control de l'empresa. Irene, que sospita, comença a pressionar el seu germà perquè li reveli la veritat sobre la mort de Jesús. Gema anuncia que la mare del nadó desaparegut té intenció de denunciar.