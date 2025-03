Gir de 180º al futur de Javier Beltrán a 'Sueños de Libertad' després de la seva decisió

Joaquim, personatge de Javier Beltrán, dona una important notícia a la seva família sobre la seva continuïtat a les perfumeries. Aquest dimecres 26 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Marta va compartir amb Fina que se sentia culpable per la mort del seu germà. Els De La Reina es van mostrar escèptics davant la teoria del suïcidi de Jesús: no encaixava amb el seu caràcter. Luz i Gema van compartir la seva preocupació sobre la creixent tensió entre els germans Merino: havien de fer alguna cosa.

Luis i Joaquim no van arribar a un acord sobre com afrontar la situació del balneari. En vista dels plans de Marta i Andrés per fer-la fora, María va posar en pràctica la seva estratègia per prolongar la seva estada a la casa. el senyor Pedro, buscant no deixar caps per lligar, va pagar a Górriz perquè desaparegués.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer,'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Julia, devastada per la mort del seu pare, segueix sense menjar. Després de la sobtada dimissió de Górriz, Irene demana explicacions a el senyor Pedro. Pelayo pren una decisió respecte a la proposta de Joaquim sobre el balneari, mentre María, afectada per la pèrdua del seu fill, s'ofereix a col·laborar amb la casa bressol.

Carmen fa una proposta de negoci a Marta. Luz, parlant amb el doctor Herrera, descobreix que l'anosmia de Luis podria tractar-se d'alguna cosa greu. Conseqüència de les pressions de el senyor Pedro, Joaquim dona una important notícia a la seva família sobre la seva continuïtat en el càrrec que ostenta a perfumeries De la Reina. Joaquim, personatge de Javier Beltrán, derrotat, desfoga la seva frustració amb Gema.