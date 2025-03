Gerro d'aigua freda per a Marta Costa després de l'última decisió presa a 'La Promesa'

Àngela, personatge de Marta Costa, es queda de pedra en assabentar-se del desterrament. Aquest dilluns 24 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Alonso va confiar en les gestions de Leocadia per salvar el marquesat sense imaginar quin seria el dur requisit que li exigirien. Ramona estava convençuda que la desaparició del doctor Gamarra guardava relació amb la mort de Jana i li va demanar a Curro precaució. Davant els esdeveniments, Manuel es va plantejar recuperar els seus plans d'anar-se'n a Itàlia, encara que fos sol.

L'arribada de Blanca Palomar va suposar un alè d'aire fresc per a tothom, però sobretot per a Manuel. Samuel va intentar que María Fernández tornés al refugi, però la seva negativa va portar una altra de les donzelles a ajudar el sacerdot. Davant l'exigència de la Casa Reial, Alonso es va veure en la tessitura d'haver de prendre la decisió més difícil de la seva vida.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',ningú sembla acollir amb agrat la decisió de Manuel de continuar amb els seus plans d'anar-se'n a Itàlia i li demanen que ho reconsideri. Catalina pateix un desmai, que provoca que hagi de ser Martina qui es vegi abocada a parlar sola amb els arrendataris de 'La Promesa'. Alonso li explica a Leocadia que vendrà el palau de Cadis i el sergent Burdina informa que el jutge ha admès el cas de Cruz a tràmit.

Curro marxa del palau, tot i que tots es queden consternats amb aquesta decisió, excepte Lorenzo, que gaudeix enormement de perdre el seu fill de vista. A més, Manuel se sent més culpable que mai per no haver ajudat el seu germà. A més, Àngela, personatge de Marta Costa, es queda de pedra en assabentar-se del desterrament, però més quan descobreix que la seva mare estava al corrent de les exigències de la Casa Reial.

Leocadia comença a assumir decisions davant l'absència de Cruz, cosa que genera més d'un problema entre Petra i els majordoms. Finalment, María Fernández continua immersa en la pena. Tots els intents per animar-la són en va, ja que la donzella és incapaç de superar el dolor de la pèrdua de la seva amiga Jana.