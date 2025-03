Gerro d'aigua freda per a Nancho Novo després dels últims esdeveniments a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, amb el suport de Manuela, intenta fer front al vetllatori del seu fill. Aquest dilluns 24 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va intentar protegir Begoña davant la Guàrdia Civil, mentre que Begoña va explicar a Luz les seves preocupacions. Tasio va intentar acostar postures amb Damià, encara que el De la Reina no va semblar donar el seu braç a tòrcer. El sergent Pontón va interrogar Damià, mentre Manuela li va oferir el seu suport.

Fina va donar consol a Marta, mentre Manuela es va estranyar en veure tant d'afecte entre les dues. La inseguretat va empènyer Pelayo a marcar territori davant de Fina. Luis i Luz van revelar a Joaquín la malaltia que patia el seu germà.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Damià, amb el suport de Manuela, intenta fer front al vetllatori del seu fill. Digna, dissimulant la seva culpa, decideix assistir al vetllatori de Jesús. El sergent Pontón pot haver trobat una pista sobre la mort de Jesús.

Damià, personatge de Nancho Novo, carrega contra Begoña per com va tractar María. Gema intenta convèncer Joaquín perquè assisteixi al vetllatori del seu cosí. Don Pedro i Irene acudeixen a donar el condol a Damià, però no són rebuts com esperaven.

La mort de Jesús fa que Damià afluixi una mica amb Tasio. Marta no pot suportar el vetllatori i acudeix a buscar consol en els braços de Fina. La policia revela a Begoña i Andrés quina creuen que va ser la causa de la mort de Jesús.