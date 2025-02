La productora de 'Ni que fuéramos' llança 'TV Hunters', el gran càsting de la tele

Després del seu recent rebranding, LA OSA Produccions Audiovisuals anuncia el llançament de "TV Hunters", el gran càsting de la tele, en col·laboració amb InfoJobs. Aquesta iniciativa té com a objectiu dur a terme un gran procés de selecció per crear la major borsa de talent televisiu. La companyia audiovisual pretén sumar al seu equip els millors professionals del sector audiovisual i digital, convertint-se en la millor eina per trobar feina a la tele.

En aquesta nova etapa, LA OSA Produccions Audiovisuals busca incorporar perfils de diverses tipologies: des de directors, productors, reporters, redactors, divulgadors, creadors de continguts digitals i xarxes socials, fins a editors i grafistes. Si el candidat compta amb experiència en la seva àrea, té idees noves, il·lusió per embarcar-se en nous projectes i un punt creatiu, la productora de 'Ni que fuéramos' pot ser el seu pròxim destí.

La forma de participar en aquest procés és molt senzilla. N'hi ha prou que els candidats entrin al perfil de LA OSA Produccions Audiovisuals a InfoJobs, apliquin en la categoria on millor encaixi el seu perfil i posteriorment, estiguin atents. L'objectiu és oferir un procés àgil i transparent que permetrà a cada interessat realitzar un seguiment personalitzat, facilitant la interacció amb la productora.

Les persones seleccionades després d'un primer filtre curricular,seran citades per a un meticulós procés de selecció. Serà llavors quan els responsables de LA OSA Produccions Audiovisuals tindran l'oportunitat d'identificar el millor talent al llarg de diferents fases que inclouran exercicis teòrics i pràctics.

"Estem llestos per reimaginar la tele i seguir engrandint un sector en el qual sempre ens ha agradat explicar històries d'una altra manera. Apostem més que mai per seguir descobrint i creant noves narratives. Volem fer tele, però volem fer-la diferent. Més oberta, més real i, sobretot, més nostra. I volem fer-la amb perfils valents, atrevits i apassionats del mitjà als quals estem desitjant conèixer", expliquen Òscar Cornejo i Adrián Madrid, consellers delegats de la productora.

Per la seva banda, Nilton Navarro, Brand manager d'InfoJobs, assenyala: "des d'InfoJobs volem oferir oportunitats úniques i connectar les persones amb feines que els donin la possibilitat de créixer, tant en l'àmbit professional com en el personal. 'TV Hunters', el gran càsting de la tele, és un projecte innovador, i estem encantats de col·laborar, ajudant a trobar talent del sector audiovisual".