La decisió de Miguel Hermoso que marca un punt d'inflexió a 'La Moderna'

Emiliano, personatge de Miguel Hermoso, prendrà mesures dràstiques després del descobriment de Maruja. Aquest dijous 27 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Miguel va voler descobrir qui estava darrere de la donació, però no li seria tan fàcil. Per sort, don Fermín seria clau en aquesta missió. Quico finalment va ser detingut pel capità Dávila amb l'ajuda de Cañete i per fi van poder celebrar una victòria.

La desgràcia va colpejar de nou al saló de te, especialment a Esperanza i Pietro. Tots van lluitar per sobreposar-se a aquest dur moment, mentre intentaven tirar endavant 'La Moderna'. Ara estaven sota les ordres de Laurita, Inés, Cañete i Teresa, que van prendre el comandament després de la detenció de don Fermín.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per a març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte a desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Agustí i Ramallo preparen tot per a l'estrena de la pel·lícula 'La espia intrèpida'. Inés i Laurita no volen celebrar l'estrena, però saben que necessiten recuperar els diners per alliberar Ramallo de don Bernardo.

A la mansió dels Pedraza es duu a terme una avaluació a Maruja. Mentre Paula i Iván es preocupen per ella, Emiliano intentarà aconseguir la seva incapacitat. Quan Maruja descobreixi els plans d'Emiliano, personatge de Miguel Hermoso, l'empresari es veurà obligat a prendre mesures més dràstiques.