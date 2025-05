Audiències: 'La Voz Kids' lidera en la seva estrena davant 'Hay una cosa que et vull dir'

'La Voz Kids' lidera en audiències en la seva estrena a Antena 3 amb un 12,7% i 1.155.000 espectadors. No obstant això, es tracta de la seva estrena menys vista, perdent 1,3 punts de share respecte a l'edició anterior. Pot amb 'Hay una cosa que te quiero decir', que marca un bon 11% i 892.000 fidels a Telecinco: puja a un estupend 14,8% entre el públic femení.

A La 1, 'Informe Semanal' (8,2% i 804.000) segueix sense destacar, mentre la pel·lícula "La Huida" no destaca amb un pobre 6,8% i 657.000. Per la seva banda, 'laSexta Xplica' segueix correcta amb un 5,4% i 455.000 fidels. A Cuatro, la pel·lícula "Fast & Furious 8" aconsegueix un correcte 6,4% i 606.000 seguidors. Finalment, 'Al Cielo con Ella' no destaca a La 2 amb un correcte 2,4% i 254.000 seguidors.

Audiencies estrena 'La Voz Kids':

'La Voz Kids 1' (2014 - Telecinco): 26,7% i 4.835.000

'La Voz Kids 2' (2015 - Telecinco): 28,1% i 4.464.000

'La Voz Kids 3' (2017 - Telecinco): 24,1% i 3.628.000

'La Voz Kids 4' (2018 - Telecinco): 24,4% i 3.091.000

'La Voz Kids 5' (2019 - Antena 3): 17,3% i 2.303.000

'La Voz Kids 6' (2021 - Antena 3): 22,5% i 2.793.000

'La Voz Kids 7' (2022 - Antena 3): 16,6% i 1.662.000

'La Voz Kids 8' (2023 - Antena 3): 14,6% i 1.508.000

'La Voz Kids 9' (2024 - Antena 3): 14% i 1.281.000

'La Voz Kids 10' (2025 - Antena 3): 12,7% i 1.155.000

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García es manté en audiències amb un fluix 9,5% i 734.000 a Telecinco: puja al 10,2% en target comercial. D'aquesta manera, el lideratge a la sobretaula és per a Antena 3 amb el seu Multicine amb un 13,1% i 1,1M per a la seva primera pel·lícula. Per la seva banda, la cinta de 'Cine de Barrio' lidera després amb un 10,9% de quota i 810.000.

| Telecinco

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un gran 20,2% i 1.359.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 14,9% i 700.000 seguidors. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22,3% de share i 1.816.00.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 3 de maig amb un 11,9% de share: guanya en sobretaula, prime time i prime time. Un dissabte més, Cuatro supera laSexta, que tanca la llista.