L'amenaça de Rengin que dona un gir de 180º a l'harmonia de 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dimarts 4 de febrer, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar va decidir trencar el seu matrimoni amb Timur i marxar de casa. Nevra estava molt decebuda amb el seu fill i li va insistir perquè arreglés el seu matrimoni. Bahar, que va parlar amb una advocada per iniciar el procés de divorci, va dir a Rengin que abandonés l'hospital i busqués feina en un altre lloc.

Aziz i Umay van confessar a la seva mare que estaven al corrent de la infidelitat, però que no van dir res per por que empitjorés el seu estat de salut i caigués malalta. Tots els metges de l'hospital van acudir a un voluntariat per ajudar les famílies d'un poble. Timur va intentar acostar-se a Bahar per reconciliar-se amb ella, però no li va servir de res.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar fa un gran esforç durant el voluntariat, ja que ha de treballar amb Rengin i Timur. Timur s'adona que no pot viure sense Bahar, però ja és massa tard. Bahar assegura que el seu matrimoni ja estava acabat i li demana que la deixi tranquil·la per poder assimilar-ho.

Rengin beu massa en acabar el voluntariat i s'acosta a Timur al qual, després d'estar diversos dies, l'acusa de no reconèixer. Assegura que no se'n lliurarà d'ella i l'amenaça amb confessar que Parla és la seva filla. Rengin diu a Bahar que se n'anirà de l'hospital amb una condició, que deixi a Timur. A més, la culpa de no haver pogut formar una família.