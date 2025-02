Gerro d'aigua freda per a Andrea Fiorillo després de les notícies que rep a 'La Moderna'

Pietro, personatge d'Andrea Fiorillo, rep a Pedrito i Silvia, però arriben amb males notícies. Aquest dimarts 11 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, després de descobrir qui era C.E., don Fermín va decidir anar al convent de Guadalajara on viu Caridad. Volia descobrir què havia passat amb Lázara i allà va trobar respostes que el van portar directament de tornada a la mansió dels Pedraza. A la corrala es van reunir per celebrar la vida i més d'una bona notícia com la prevista visita de Silvia i Pedrito.

No obstant això, les alegries no van ser per a tothom, ja que Ramallo de la pel·lícula van patir un atac. El cap de producció va haver de donar alguna explicació a Agustín per justificar aquesta pallissa i van descobrir algun que altre secret fosc. Per últim, Mercedes plena d'ira, va anar a la mansió dels Pedraza buscant venjança.

| Mediaset

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per a març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes enfront de desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', tots estan pendents de la cursa de cambrers de la ciutat en la qual el saló ha decidit participar per netejar la seva imatge. La persona escollida per representar l'establiment serà Marcelina. Pietro, personatge d'Andrea Fiorillo, rep a Pedrito i Silvia a la corrala, però no sap que Silvia arriba a Madrid per donar-li una mala notícia.

El rodatge de la pel·lícula d'Agustín i Inés es complica. Serà encara més difícil per al productor quan descobreixi l'origen dels diners que Ramallo ha aconseguit per a la pel·lícula. Els dos s'han ficat en un problema molt gran i ara han de trobar la manera de sortir-ne.

Per últim, Maruja reprèn la feina a la seva fundació i organitza una festa per recaptar fons. El que ningú s'imagina és que ella està preparant un gran cop per enfonsar a Emiliano.