La recerca de venjança de Clara Alvarado després de descobrir la veritat a 'La Moderna'

Mercedes, personatge de Clara Alvarado, plena d'ira, acudirà a la mansió dels Pedraza buscant venjança. Aquest dilluns 10 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Quico es va enfrontar a Marcelina, fins i tot quan tots dos pretenien fer la mateixa tasca. Per la seva banda, Paula va continuar explicant la seva història d'amor a Amadora, mentre Trini i Marcelina van decidir començar de nou. A més, Fermín va descobrir un nou secret de Lázara.

Mantenir la moral entre els empleats va començar a ser complicat, ja que seguien pendents de l'ordre de reobertura. Don Fermín va reconèixer a Rodrigo que el que va passar amb Pietro el seguia afectant. Paradoxalment, Rodrigo temia que Fermín no confiés en ell, i Teresa li va fer veure que està equivocat. Finalment, Mercedes va pressionar Iván per saber si Emiliano va utilitzar Lázara com a boc expiatori en la mort de César.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per a març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte a desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', després de descobrir qui és C.E., don Fermín decideix acudir al convent de Guadalajara on viu Caridad. Vol descobrir què ha passat amb Lázara i allà trobarà respostes que el portaran directament de tornada a la mansió dels Pedraza.

A 'La Moderna', les baralles entre Marcelina i Quico continuen sent el comú, però la nova cambrera intentarà calmar les aigües amb un regal cap al nebot de Cañete. A la corrala es reuniran per celebrar la vida i més d'una bona notícia com la prevista visita de Silvia i Pedrito.

No obstant això, les alegries no seran per a tothom, ja que Ramallo de la pel·lícula patirà un atac. El cap de producció haurà de donar alguna explicació a Agustín per justificar aquesta pallissa i descobrirà algun que altre obscur secret. Per últim, Mercedes, personatge de Clara Alvarado, plena d'ira, acudirà a la mansió dels Pedraza buscant venjança.