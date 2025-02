La decisió de Nancho Novo que marca un punt d'inflexió a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, està disposat a fer el que sigui per tal d'alliberar l'Andrés. Aquest dilluns 17 de febrer, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', la María va fer a en Damià una confessió crucial en el cas de l'Andrés. En Damià va donar un ultimàtum a en Jesús perquè posés fi a l'empresonament del seu germà. La Digna va demanar a en Joaquín que descobrís quina era la implicació de el senyor Pedro en l'assumpte de l'Andrés.

La María sabia que en Jesús no revelaria el seu secret i el va pressionar perquè aconseguís alliberar l'Andrés. Va arribar el doctor Herrera, un reputat metge amic d'en Damià, i va acceptar tractar en Miguel Ángel Vaca. La Claudia es va entristir en assabentar-se de la marxa de la Luz del dispensari. La Begoña i la Marta van trobar una possible manera d'aconseguir que l'Andrés sortís de la presó.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant amb 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', en Damià i la Digna s'uneixen per l'esperança de l'alliberament de l'Andrés. A més, la Begoña i la Marta comencen la recerca de proves que puguin exculpar l'Andrés. Per la seva banda, la Claudia demana ajuda a la Manuela per organitzar una festa sorpresa per a la Luz.

Així mateix, en el senyor Pedro ordena a l'Irene que no ajudi la Marta en la recerca de proves. La Claudia demana a la Digna que contracti la Manuela a casa De la Reina. En Gaspar torna a la cantina i l'actualitzen de tots els canvis en la direcció de l'empresa.

La Luz dona una resposta a en Luis sobre la seva proposta de viatjar a Barcelona. La Begoña i la Marta, desolades, no troben les proves que busquen. No obstant això, en Damià, personatge de Nancho Novo, està disposat a fer el que sigui per tal d'alliberar l'Andrés.