'El Consultori de Berto' ja té data d'estrena per a la seva nova temporada

'El consultori de Berto', l'esqueix de la mítica secció del mític 'Late Motiv', torna aquesta primavera a Movistar Plus+ amb vuit nous programes. Berto Romero torna a trepitjar el quadrilàter per seguir responent consultes, però aquesta vegada no ho farà sol. Diversos amics l'acompanyen com a convidats en els programes i, per descomptat, el seu ajudant, Andrés Fajngold, que al seu torn s'ha buscat una ajudant d'ajudant, Clara Ingold.

Com a novetat, en aquestes noves entregues, que s'estrenaran cada dilluns a partir del pròxim 21 d'abril, el públic del teatre podrà interrompre i participar quan vulgui. Aquesta segona temporada, a més, comptarà amb quatre estrelles convidades que ajudaran a resoldre preguntes. Seran Andreu Buenafuente, Eva Soriano, Raúl Pérez i Thais Villas.

"Estic sincerament molt content amb aquesta segona temporada de 'El consultori de Berto'. Li hem tret al programa una mica de rigidesa, li hem donat més improvisació i frescor, més interacció amb el públic. I l'hem obert a amics i amigues que venen a jugar amb nosaltres", assegura Berto Romero.

| Movistar Plus+

"Andrés Fajngold està en la seva salsa i Clara Ingold entra amb força a la família. Hem fet l'estirada i ens ho hem passat francament bé. Estic feliç i tinc moltes ganes que vegeu el resultat", afegeix el còmic.

El retorn de 'El consultori de Berto' coincideix amb el salt d'Andreu Buenafuente a RTVE, que estrenarà un nou programa setmanal. El còmic oferirà, cada setmana, un monòleg en el qual donarà la seva visió personal i humorística del món dels últims dies. Amb un enfocament fresc i irreverent, el programa, de 60 minuts, serà una reflexió de la realitat, on l'humor i la crítica aniran junts de la mà.

El programa es gravarà des d'un teatre de Terrassa, amb una audiència en viu de 700 persones entregades a l'espectacle. 'Futuro Imperfecto' combinarà el monòleg d'Andreu Buenafuente amb intervencions d'altres còmics amics, sketches, converses amb convidats, i actuacions musicals en directe. Tot això en un ambient dinàmic i ple d'improvisació, on tot pot ocórrer.