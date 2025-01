Joaquín Prat no es talla i diu en directe el que molts pensen del tortell de reis

Joaquín Prat no va dubtar a mostrar la seva preferència pel tortell de reis en un moment distès de 'Vamos a ver', mentre donava pas a un reportatge dedicat al panettone, un dels dolços nadalencs més populars. El presentador va destacar una dada sorprenent sobre aquest postre típic italià, cosa que va generar un debat al plató.

"Resulta que el panettone, que és un dolç típic italià, té el seu millor representant... O sigui, el millor panettone del món no es ven a Itàlia, sinó aquí, a Barcelona", explicava Joaquín Prat. Tanmateix, el presentador no va poder amagar la seva inclinació cap als sabors més tradicionals d'Espanya: "Encara que jo sincerament...", va començar a dir, deixant la frase a l'aire.

Davant la intervenció d'una companya que va comentar: "Ets més de tortell", Joaquín Prat va respondre contundent: "Sí, home, a veure. Aquí... Els caps d'això són italians, però cony, estem a Espanya, el tortell". Les seves paraules van deixar clar que, per a ell, el dolç estrella d'aquestes dates continua sent el tortell de reis.

| Mediaset

El reportatge, protagonitzat per Mayka Navarro des de Barcelona, girava al voltant de Tanotiuh Cortés. És un mestre pastisser mexicà que es va coronar amb la Coppa del Mondo de Panettone al novembre. Durant la seva intervenció, Tanotiuh Cortés va explicar els secrets del seu panettone guardonat, descrivint-lo com "molt equilibrat, molt aromàtic, molt italià". També va compartir recomanacions per gaudir-lo al màxim: "Un cop de calor abans de consumir-lo fa que l'aroma sigui més ric".

Joaquín Prat no va perdre l'oportunitat d'intervenir amb una curiositat sobre la preparació: "Com s'ha de tallar un panettone?". El pastisser va respondre amb precisió: "El motlle et dona una rigidesa que la massa, en ser suau, no té. Amb la rigidesa del motlle pots tallar molt bé".

Finalment, Mayka Navarro, en to conciliador, va tancar el tema recordant les paraules de Joaquín Prat: "Que el tortell, que si el panettone... Ens ho mengem tot". Tanotiuh Cortés, per la seva banda, va advocar per la coexistència de dolços a la taula nadalenca: "I els torrons, no ha vingut per desplaçar ningú perquè hem arribat per conviure. Hi ha panettones de xocolata, n'hi ha de tants sabors, en fem un de vegà".