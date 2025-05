Laura Cuevas revela ara el veritable estat del seu matrimoni després de 'Supervivientes'

El retorn de Laura Cuevas a Espanya després de la seva sortida de 'Supervivientes' no ha suposat precisament un respir. La concursant s'ha hagut d'enfrontar a comptes pendents amb el seu marit, Carlos Calderón, després de diverses declaracions d'infidelitat per les dues parts.

Primer es van retrobar al plató del reality on van protagonitzar una tensa i acalorada discussió. Més tard, es van veure les cares a 'De Viernes' amb una trobada que va deixar més esquerdes que ponts. Ara, la guerra entre la que un dia va ser parella continua pels platós de Mediaset.

I és que la cadena porta setmanes recollint testimonis de diverses dones que afirmen haver estat amb Carlos i confirmen les seves infidelitats. Una cosa que no fa més que intensificar el conflicte entre els dos protagonistes i alimentar les acusacions creuades.

Ella mateixa va visitar ahir el programa de 'Tardear' per aclarir com està el seu matrimoni després de tot el que s'ha dit i publicat. Davant dels col·laboradors, va revelar que encara que tingui un "enganxament emocional" per Carlos i per acabar les coses bé, no tornaria amb ell.

| Mediaset

Trencada i plena de dolor, Laura Cuevas va assegurar que mai va pensar que podia "superar els límits" la situació sentimental en què es troba. "Per a mi no està sent fàcil, estic il·lusionada amb començar una vida nova", assegura.

La televisiva explica que està fent el possible per mantenir la seva alegria, però comparteix que pateix "baixons molt grans". "Necessito que em digui alguna cosa, però no amb intencions de tornar, no em mereixo això", diu.

Després d'això, el programa presentat per Frank Blanco i Verónica Dulanto anunciava que Laura Cuevas i el seu marit Carlos s'enfrontaran en un cara a cara avui dimarts a les 15:50 hores. D'aquesta manera, la que un dia va ser una parella feliç, podrà retrobar-se per tercera vegada amb l'objectiu que sigui la definitiva i signar un tractat de pau.

A més d'això, el programa va emetre unes imatges del marit de Laura Cuevas en una "actitud afectuosa" amb dues noies a la Feria de Abril i l'exsupervivent va haver de reaccionar en directe davant aquestes proves gràfiques.