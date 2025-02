Gerro d'aigua freda per a Dani Tatay per l'arribada de la policia a 'Sueños de Libertad'

Andrés, personatge de Dani Tatay, pateix injustament les primeres conseqüències de l'assassinat de Víctor. Aquest dimarts 4 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va revelar a la resta dels De la Reina les intencions dels Merino. Digna es va assabentar de com va actuar Tasio durant la votació per vetar Marta de la direcció de l'empresa. Per a la seva sorpresa, Claudia es va assabentar de la donació de doña Elvira.

Ara que el senyor Pedro pensava que eren amants, Pelayo va insistir a casar-se amb Marta. Luz moguda pel remordiment, va prendre una decisió respecte a la seva continuïtat a la colònia. María es va molestar perquè Begoña seguia indagant en les seves contradiccions i en el tema de la desaparició de Víctor. La votació per la direcció de l'empresa es decideix pel vot de Tasio, que agafa els De la Reina per sorpresa.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener,'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', els De la Reina carreguen contra Tasio per la seva dura traïció en la votació per la direcció de l'empresa. Damián retreu a Digna la seva manipulació a Tasio per aconseguir el seu vot. Més tard, Damián demana comptes a Tasio per la seva gran traïció durant la reunió.

Pelayo i Fina intenten convèncer definitivament Marta que el millor, donades les circumstàncies, serà casar-se. Digna revela a Luis les autèntiques intencions de Luz d'abandonar la colònia. Gaspar es disculpa amb Manuela i decideix marxar al poble uns dies.

Joaquín i Gema celebren molt el nou càrrec com a director de l'empresa i Joaquín li demana que deixi de servir a casa dels De la Reina. Andrés, personatge de Dani Tatay, per culpa de la trucada a la policia de Jesús, pateix injustament les primeres conseqüències de l'assassinat de Víctor.