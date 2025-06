Antonio Rossi dona la notícia menys esperada sobre la sèrie d’Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha decidit fer un gir radical a la seva vida. Segons ha revelat Antonio Rossi en exclusiva a 'Vamos a ver', la tonadillera ha abandonat la seva residència habitual a Madrid i es prepara per iniciar una nova etapa lluny d'Espanya. Després de setmanes d'especulació sobre el seu parador, aquest dilluns 9 de juny s'ha confirmat que la seva pròxima destinació és la República Dominicana.

Isabel Pantoja, de 67 anys, planeja traslladar-se al setembre al país caribeny, on aspira a establir una nova base per als seus projectes futurs. "Encara que encara no té casa allà, han començat els tràmits per estar-hi durant diversos anys i situar en aquest punt el seu lloc d'operacions. Si al setembre no hi és, serà un drama", assegurava Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

El canvi de continent no és l'únic moviment significatiu a la vida de l'artista. Segons ha desvetllat Kike Calleja, Isabel Pantoja podria instal·lar-se a la zona de Punta Cana, un lloc on compta amb un cercle d'amistats properes.

El periodista també ha revelat una dada inesperada: la cancel·lació del contracte per a la gravació d'una sèrie protagonitzada per la cantant. Antonio Rossi ha corroborat la notícia, posant fi als rumors sobre la producció. Recordem que, el passat mes de març, Isabel Pantoja i la productora Mediacrest Entertainment SL van signar un acord d'opció i col·laboració per al desenvolupament de dues sèries sobre la seva vida. Una primera de caràcter documental i una altra de ficció plantejada inicialment sobre set capítols des de la infància fins al moment actual.

Tanmateix, aquest replantejament vital d'Isabel Pantoja també podria venir acompanyat d'una reconciliació familiar llargament esperada. Segons ha informat 'Socialité', estaria disposada a reprendre la relació amb els seus fills, Isa Pantoja i Kiko Rivera, després d'anys d'allunyament.

"Segons la informació que arriba al programa, ens consta que aquest 2025 la intenció d'Isabel és reconciliar-se amb els seus fills. És molt fort perquè fa anys que veiem tot el contrari, com les relacions s'han trencat completament, de declaracions duríssimes per part de tothom, però la cosa podria estar a punt de canviar", explicava la periodista Aran Santos.