Gerro d'aigua freda per a Victoria Federica després del seu lloc en l'estrena de 'El Desafío'

L'estrena de Victoria Federica a 'El Desafío' no va passar desapercebut, encara que el seu debut no va complir amb les altes expectatives del jurat. La neboda de Felip VI va enfrontar la seva primera prova d'apnea, aconseguint un temps d'un minut i 38 segons sota l'aigua. Una marca que va contrastar amb els destacats registres de concursants anteriors en la mateixa prova.

El jurat, compost per Pilar Rubio, Juan del Val i Santiago Segura, es va mostrar crític amb la jove, que va admetre sentir-se insatisfeta després d'haver superat els dos minuts en entrenaments. Pilar Rubio va intentar aixecar l'ànim de Victoria Federica convidant-la a compartir la seva motivació per participar en el talent show: "Vull que la gent vegi com sóc de veritat i no el que es veu a les pantalles, que moltes vegades no és el real", va explicar la germana de Froilán.

La puntuació de la nit no va ser favorable per a Victoria Federica, rebent la qualificació més baixa de 'El Desafío'. Això es va deure, en part, a la brillant estrena de companys com Genoveva Casanova i Feliciano López. No obstant això, Roberto Leal, presentador del programa, va recordar que encara queda molt camí per recórrer: "Queden 11 gales i molt de temps".

| Atresmedia

Entre els gestos de suport va destacar el d'El Cordobés, que va oferir unes paraules d'alè a la jove: "En les taules ha d'haver-hi gent a dalt i gent a baix. L'important no és quan caus, l'important és quan t'aixeques".

Per la seva banda, Gotzon Mantuliz es coronava com el guanyador de la primera gala amb 30 punts, després de meravellar el jurat amb una impressionant coreografia de piruetes acrobàtiques a l'aire. El segueixen Genoveva Casanova (19), Roberto Brasero (18), Lola Lolita (17) i Susi Caramelo (12). Ja per sota estan Feliciano López (8), El Cordobés (7) i Victoria Federica (3).

Cal destacar que 'El Desafío' ha arrasat en audiències amb l'estrena de la seva cinquena temporada en obtenir un 17,3% i 1.817.000 seguidors.El programa de Roberto Leal a Antena 3, que va congregar 4,2M d'espectadors únics, va millorar lleugerament l'estrena de la seva anterior temporada. Ha estat a més de nou punts de distància respecte a la segona opció de la nit.