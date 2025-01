El que diu un solter a 'First Dates' no li agrada gens a la seva cita: 'Com m'enfadi'

Esther, una dona de 59 anys amb una "estètica molt particular" que assegura estar lligada a la seva personalitat, va arribar a 'First Dates' disposada a trobar l'amor després de quatre anys i mig de viudetat. Mare de tres fills, va confessar que l'única relació que havia tingut a la seva vida havia estat amb el seu difunt marit. Amb ganes d'un nou començament, buscava un home alegre i bondadós, ja que no volia "un tristonet".

En aquesta ocasió, la seva cita a 'First Dates' va ser Alfonso, un empresari de 58 anys, divorciat dues vegades i pare de dos fills. Des del primer encontre, Esther va percebre que Alfonso tenia un estil una mica clàssic, cosa que en principi no encaixava del tot amb les seves expectatives. Tot i això, ambdós es van asseure a sopar amb la intenció de conèixer-se millor i buscar punts en comú.

Durant la cita, encara que tots dos van estar còmodes inicialment, aviat va sorgir una diferència irreconciliable. Alfonso es va definir com a taurí, cosa que va generar un rebuig immediat per part d'Esther: "Sóc molt animalista i llavors tot el que sigui referent al taurí, no". Aquest desacord va marcar un punt de tensió que va ser difícil de superar.

Malgrat l'evident falta de compatibilitat, tots dos van intentar portar el sopar de la millor manera possible. No obstant això, Esther va deixar clara la seva ferma personalitat amb una advertència: "No sóc fàcil d'enfadar. Ara, com m'enfadi, tem-lo".

Amb el pas de la cita a 'First Dates', va quedar en evidència que tots dos estaven en moments molt diferents de les seves vides. Alfonso va reconèixer que no estava preparat per tenir una relació, cosa que Esther també va percebre clarament. La vídua va explicar que ella ja havia superat el dol pel seu marit i que estava llesta per avançar, a diferència d'Alfonso.

Al final de la nit, tots dos es van asseure per prendre una decisió. Així doncs, Esther va ser la primera a parlar: "Com a parella no estem en el mateix moment, tu busques tranquil·litat i jo no estic en aquest moment de vida. No per diversió, em sembles una persona súper divertida i no m'importaria anar al teu bar perquè m'hi convidis de tant en tant".

Alfonso va coincidir amb la seva cita a 'First Dates': "No estic preparat per a una relació en aquests moments". Abans d'acomiadar-se, Esther li va oferir un consell: "Crec que hauries de arrissar una mica més aquí, et vindrà el teu moment, tot arriba". Per tant, Esther i Alfonso van abandonar el restaurant de l'amor per separat.