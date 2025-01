Max anuncia 'Jo també vaig deixar l'Opus Dei' amb l'experiència de tretze dones

Max estrena el pròxim divendres 7 de febrer 'El minuto heroico: Jo també vaig deixar l'Opus Dei', que estarà disponible als Estats Units, Amèrica Llatina i tota Europa. Aquesta sèrie documental de quatre episodis de 50 minuts és una exhaustiva investigació de Mònica Terribas sobre l'Opus Dei que aborda el tema des d'un punt de vista inèdit. La periodista de dilatada trajectòria professional en ràdio i televisió, així com en mitjans públics catalans, és la creadora i directora de la sèrie documental.

'El minuto heroico: Jo també vaig deixar l'Opus Dei' relata, a través dels seus propis testimonis directes, la vida de tretze dones procedents de diversos entorns, països, generacions i sense vincles entre elles. Totes van experimentar de primera mà els desafiaments i realitats de l'Opus Dei servint com a numeràries, numeràries auxiliars o agregades. Dones que relaten haver-se sentit sotmeses a un tracte abusiu laboral, psicològic i espiritual del qual van decidir sortir i que ara s'atreveixen a explicar.

L'Opus Dei és una institució secular de l'Església catòlica, amb seu a Roma, sorgida a l'Espanya de 1928 de la mà del després canonitzat Josemaría Escrivá de Balaguer. Va comptar amb una forta implantació a tot el món, especialment a Espanya i Amèrica Llatina. El documental incorpora un arxiu documental, així com un marc històric, cultural i social que permet entendre les circumstàncies en què aquestes dones van viure i van prendre decisions.

A més, incorpora les veus de professionals coneixedors del tema, entre ells periodistes, psicòlegs, advocats i altres experts en la matèria. Aporten context tant sobre l'Opus Dei, com sobre les experiències vitals narrades a la sèrie.

Participen el periodista d'investigació Gareth Gore, autor d'Opus (Editorial Crítica), Antonia Cundy, periodista del Financial Times; Laura Merino, psicòloga; Vega González, psicòloga clínica i directora gerent del Centre d'Assistència i Investigació de Socioadiccions (AIS); John Paul Lennon, psicòleg especialitzat en abusos religiosos i sectes, i Sebastian Sal, l'advocat defensor del "cas de les 43", exnumeràries auxiliars a l'Argentina i altres països d'Amèrica Llatina.

Tot i que l'Opus Dei s'ha enfrontat, a partir dels anys setanta, amb crítiques severes per part d'exmembres de l'organització per les seves dinàmiques coercitives, aquesta és la primera sèrie documental que aborda el tema amb múltiples casos i versions coincidents.

"'El Minuto Heroico' posa davant del mirall l'Opus Dei i reflecteix les vivències de dones reals que relaten haver patit la violació dels seus drets i haver rebut abusos psicològics i espirituals dins de la institució. Són vides reals de dones de totes les edats i de països molt diferents que responen a un mateix patró", ha explicat Mònica Terribas.

L'actriu Claudia Traisac ('Los pacientes del doctor García'), dirigida per la realitzadora Laura Sisteró, posa rostre i veu als relats d'aquestes dones en recreacions ficcionades.Un treball a partir de les experiències compartides per elles, que funcionen com a fil conductor en cadascun dels seus episodis.