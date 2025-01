Sandra Aladro frena a Kike Calleja pel que s'atreveix a dir a 'Vamos a ver'

L'ambient a 'Vamos a ver' s'ha escalfat aquest divendres amb un enfrontament entre Sandra Aladro i Kike Calleja que va deixar clar que els desacords entre ambdós no són nous. L'origen de la discussió va ser el conflicte entre Ángel Cristo JR i Aurah Ruiz, que va sorgir després del casament del protagonista amb Ana Herminia.

Sandra Aladro va començar assenyalant que Aurah Ruiz havia assistit a l'esdeveniment d'Ángel Cristo JR amb la intenció de "desmarcar-se" i trair els nuvis. "Aurah va anar a aquell casament per poder després desmarcar-se i donar una entrevista traïnt els nuvis. Si no, no hauria anat a cap 'De Viernes' post casament i va trair aquell perdó d'Ángel Cristo JR", va afirmar la periodista a 'Vamos a ver', afegint que la situació estava clara pel que fa a la traïció.

Kike Calleja, per la seva banda, no va trigar a respondre amb una crítica diferent a l'assumpte. "Bé, calia omplir amb gent perquè les fotos fossin més cridaneres", va insinuar el col·laborador, suggerint que la presència d'Aurah Ruiz al casament havia estat una estratègia per augmentar l'interès en l'exclusiva de la revista. La reacció de Sandra Aladro no es va fer esperar: "Això és mentida".

"No és veritat i deixa'm acabar. És que jo ho sé i no et permetré que menteixis a la meva cara", va afegir la periodista. La discussió es va anar intensificant, i Kike Calleja va intentar defensar la seva postura: "Tu saps que cal omplir i portar personatges", cosa que va desencadenar una nova rèplica furiosa de Sandra: "El que no ho saps ets tu".

Amb una postura més ferma, Sandra Aladro va continuar defensant la seva versió, explicant que el casament estava tancat amb la revista molt abans de qualsevol vincle amb Aurah Ruiz. "Aquest casament està tancat amb la revista molt abans de 'Supervivientes', abans que s'estableixi cap tipus d'amistat amb Aurah", va insistir. A més, va destacar que la revista no va exigir una llista d'invitats, sinó que estava interessada pel moment de crisi familiar.

L'enfrontament va seguir pujant de to fins que Verónica Dulanto va intervenir per calmar els ànims, demanant que hi hagués pau. "Vinga, hi hagi pau", va suggerir, però Sandra Aladro va respondre amb fermesa: "No, però les coses són com són, ja està".

Kike Calleja, per la seva banda, va defensar el seu dret a opinar, dient: "Bé, tu dius el que tu vols i jo dic el que jo opino". A la qual cosa Sandra va replicar: "D'acord, ho has dit molt bé, tu opines, però no ho saps, i tu no dirigeixes una revista". "De vegades l'opinió i la informació van per camins diferents", va concloure