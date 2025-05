Ana Luque no es talla pel que s'atreveix a dir sobre Olga Moreno a 'Festa'

La tensió entre Ana Luque i Olga Moreno segueix creixent i ha sumat un nou episodi a 'Fiesta'. Després del tens enfrontament telefònic que van protagonitzar en directe fa una setmana, Ana Luque ha reaparegut al plató per aclarir la seva postura. La col·laboradora ha admès errors i ha tornat a assenyalar Olga com a part responsable del distanciament entre ambdues.

"Sembla que estem en una guarderia i que ens hem barallat", començà dient Ana Luque, en un intent de restar dramatisme al desencontre. No obstant això, va deixar clar que la seva opinió no ha canviat: "He tingut algunes coses, que jo segueixo reafirmant-me. Jo tinc part de veritat i ella té la seva".

Ana Luque, d'aquesta manera, insistí que la reacció d'Olga Moreno a 'Fiesta' va ser desproporcionada: "És una rebequeria de nena de guarderia. Si tu no vols ser la meva amiga per una rebequeria de nena de guarderia...". A més, assegurà que mai va tenir intenció de perjudicar-la i que simplement va expressar un sentiment, ja que en el seu moment no va sentir el suport que esperava de qui considerava una amiga.

| Mediaset

Segons explicà, l'entrevista que va desfermar el conflicte només recollia una reflexió honesta: que Olga Moreno sí la va defensar, però no amb la intensitat que ella hauria mostrat en el seu lloc. "Tu vas a un concurs i ets la meva amiga, jo et posaria a totes les xarxes tot el temps", explicà Ana Luque, dolguda per la falta de visibilitat d'aquest suport.

Lluny de mostrar-se penedida, la col·laboradora de 'Fiesta' reivindicà el seu comportament al llarg del temps. "Vaig amb el cap molt alt a tots els llocs perquè crec que no he ofès ni he estat mala persona amb ningú", afirmà. Emma García, per la seva banda, resumí el fons del conflicte amb una frase que semblà donar en la clau: "Aquest és el dolor d'Ana, que va defensar més a una altra persona que estava a 'Supervivientes' que a ella".

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García es va mantenir en audiències amb un fluix 8,5% i 690.000 espectadors a Telecinco. El programa d'Emma García aconseguí pics per sobre del 10% en alguns minuts.