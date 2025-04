L'advertència de Nancho Novo que cau com una galleda d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, adverteix a Pelayo sobre la falta de discreció de Darío. Aquest dijous 10 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña va patir desconsoladament en veure que havia perdut la Julia perquè Andrés i María serien els seus tutors. Ara, era tasca de Begoña explicar-li a la petita la decisió del seu pare. Per minimitzar danys, Els De la Reina van buscar comprar a María les accions de la Julia.

Gema, espantada, necessitava explicar-li a Joaquín que el doctor Herrera li havia manat fer-se unes proves. Mentre Pelayo es va sentir aclaparat per com de ràpid avança la seva relació, Darío va confessar a Fina com de lluny estava disposat a arribar per ell. Raúl es va disculpar amb Fina i va descobrir que congenia amb Tasio, mentre Begoña, que sospitava de Herrera, li va parar una trampa per comprovar si el doctor era addicte.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Damià, personatge de Nancho Novo, adverteix a Pelayo sobre la falta de discreció de Darío. Luis està aterrit davant la possibilitat de no sobreviure a l'operació. María fa saber a les noies de la botiga que és la tutora legal de la Julia i que, per tant, controla les seves accions.

A Digna li preocupa la nova situació de la Julia, però el senyor Pedro insisteix que no intervingui. Tasio, molest després d'assabentar-se que Damià va actuar a les seves esquenes per mediar amb Carmen. Begoña confessa a Luz els seus dubtes sobre la possible addicció de Herrera.

Pelayo pren una decisió important respecte a la seva relació amb Darío. Claudia canvia d'opinió respecte a la seva cita amb Raúl. El doctor Herrera dona a Gema els resultats de les proves.