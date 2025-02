Gerro d'aigua freda per a Eva Martín després de descobrir una traïció a 'La Promesa'

Cruz, personatge d'Eva Martín es posa les mans al cap quan descobreix el que ha fet Alonso amb Catalina. Aquest dilluns 10 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'arribada d'Ana va ser un gran terratrèmol a la planta de servei, especialment, per a Ricardo, encara que Pia també ho va patir. Jana es va assabentar que el marquès no volia que donés la seva opinió sobre assumptes econòmics. La gestió dels pocs recursos amb què comptaven és la manera com els cuiners havien de lidiar amb la fam del servei.

Jana, incansable, va buscar juntament amb Pia una manera d'obrir l'altra porta de l'habitació secreta. Catalina no sempre va veure les coses com Alonso. D'aquesta manera, vam descobrir que tots dos tenien opinions totalment oposades sobre el futur de 'La Promesa'.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Samuel anuncia al servei que la marquesa no li permet anar-se'n, cosa que alegra a María Fernández. Catalina els veu parlant i comença a sospitar que alguna cosa passa entre ells. Després de parlar amb Manuel, Jana decideix mantenir-se al marge dels assumptes de la família, mentre Leocadia l'empeny a rebel·lar-se.

La desaparició d'uns sacs de farina crea tensions a la cuina, però, descobrir qui va ser qui els va sostreure, és tota una sorpresa. Cruz, personatge d'Eva Martín, intenta convèncer Martina que deixi el seu percentatge de 'La Promesa' en mans d'Alonso. A més, ordena a Curro que convenci Àngela de tornar a Suïssa, però aquest no sap com abordar-la.

Santos força el seu pare a parlar amb Ana, encara que el majordom no sembla molt disposat a posar-li-ho fàcil. Jana continua investigant l'habitació secreta i, finalment, aconsegueix obrir la porta misteriosa. Cruz es posa les mans al cap quan descobreix que Alonso li ha deixat el palau de Madrid a Catalina.