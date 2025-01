La decisió d'Ana Garcés que marca un abans i un després a la seva vida a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, a partir d'ara pretén plantar cara a la seva sogra. Aquest dimarts 28 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va defensar Jana davant la seva família pel seu embaràs i Leocadia els va mostrar el seu suport. Van lamentar que els marquesos no comparteixin la seva felicitat. La marquesa havia trobat el fotògraf que va fer les fotos al casament i esperava que els revelés qui els havia traït.

A més, Alonso li va dir a Catalina que Cruz es va negar a cedir-li el palau de Cadis, però li va assegurar que ell intentaria convèncer-la. Lope i Marcelo van ensenyar a Teresa i Vera les cartes que havien trobat a l'habitació secreta i van decidir llegir-les per veure què els revelen.

Santos va continuar enfrontat frontalment al seu pare i María Fernández va fer a Jana una confessió que li té el cor trencat. Jana va animar Curro a anar a la festa amb Àngela i, contra tot pronòstic, van acabar passant-ho bé i acostant posicions, però una trobada inesperada ho va canviar tot.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors,va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',veure Martina després de tant de temps sense notícies d'ella és un autèntic xoc per a Curro. Cruz s'exaspera quan el fotògraf falta a la seva cita i la marquesa comença a plantejar-se per què Leocadia té tant de poder. En el poder de les paraules és en el que confia Santos per aclarir el seu passat, però Ricardo continua negant-se a un cara a cara amb Ana.

Plantar cara és el que pretén fer Jana, personatge d'Ana Garcés, a partir d'ara amb la seva sogra: té l'oportunitat de fer-ho en un desacord amb la marquesa. El duc de Carril torna a posar-se en contacte amb Alonso. Vera, Lope, Marcelo i Teresa s'adonen que la seva sort s'acaba.