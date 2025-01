Pedro Almodóvar revela ara si dirigirà una sèrie sobre la vida de Belén Esteban

No és un secret que Belén Esteban vol fer una sèrie sobre la seva vida. La tertuliana vol sumar-se a la febre de les sèries biogràfiques amb una única condició: que la porti un director reconegut. Ja li ho va preguntar aJ.J Bayona durant Los 40 Music Awards d'aquest any, i encara que en aquella ocasió no va tenir èxit, ara ha estat el torn de Pedro Almodóvar.

El manxec va ser un dels grans triomfadors dels Premis Feroz, que se celebraven aquest dissabte i li han fet alçar-se amb el premi a millor director. Però ni la seva victòria, ni la de 'Salve María' per sobre de 'La habitació del costat' a millor pel·lícula dramàtica, van ser les majors sorpreses de la cerimònia. La veritable sorpresa va ser la seva resposta davant la pregunta de si dirigiria la sèrie sobre Belén Esteban.

"Vol fer una sèrie de la seva vida?", es sorprenia el cineasta, qui ja ha assegurat en anteriors ocasions que es portava bé amb la col·laboradora. De fet, va donar la volta al món una foto d'ambdós juntament amb Rosalía, amb qui la col·laboradora també manté bona relació. "Però si està començant aquesta noia, li queda molt per viure", ha exclamat després.

No obstant això, Pedro Almodóvar no ha volgut tancar completament la porta, assegurant que en aquests moments està molt ocupat però "si m'espera, m'ho puc pensar". De fet, el director oscaritzat es troba en preparacions per a la seva pròxima pel·lícula, que s'espera que serà en espanyol i es rodarà durant 2025. Però, és possible que després es plantegi portar endavant el biopic de la col·laboradora més coneguda de la televisió?

Segons les seves paraules, el manxec sembla no oposar-se a la idea d'una sèrie sobre Belén Esteban, que ja ha rebut propostes de diverses productores. No obstant això, el director ha de tenir en compte que no serà fàcil complir les altes expectatives de 'la princesa del poble' espanyol. Segons Belén Esteban, la sèrie hauria de tenir uns 60 episodis i entre el repartiment d'actrius que la interpretin: Blanca Suárez, Ana de Armas o Candela Peña. "Seria la hòstia", va dir la tertuliana.