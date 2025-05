David Leo ('El Cazador') absolt de la denúncia de violència de gènere de la seva exparella

L'escriptor David Leo García, conegut per la seva participació en concursos televisius com 'Pasapalabra' i 'El Cazador', ha estat absolt dels delictes de violència de gènere pels quals va ser denunciat al març de 2023. La sentència, ratificada el passat 21 d'abril per l'Audiència Provincial de Màlaga, posa punt final a un procés judicial. Un procés que el va apartar de la seva tasca com un dels caçadors del concurs diari de La 1.

La denúncia va ser presentada per la seva exparella el 3 de març de 2023, i en ella s'acusava David Leo de lesions físiques, injúries i vexacions lleus. Tres dies més tard, l'acusat va ser citat a declarar i va quedar en llibertat amb càrrecs. El cas no va transcendir mediàticament fins mesos després, quan el diari Público va publicar la notícia.

Durant el procés, la Fiscalia va sol·licitar una condemna d'un any de presó, una ordre d'allunyament per tres anys, una multa econòmica diària de 18 euros durant quatre mesos i una indemnització de 400 euros. L'acusació particular, a més, va reclamar una responsabilitat civil de més de 9.000 euros per un suposat període de baixa mèdica derivat dels fets denunciats.

Per la seva banda, la defensa va mantenir des del principi una versió completament oposada. Va al·legar que els fets eren "contradictoris, intencionadament tergiversats, inversemblants i alguns directament impossibles". A més, va denunciar l'existència de "possibles motivacions espúries basades en la profunda animadversió i el desig de venjança de la denunciant, que va passar diverses setmanes rondant pel domicili del denunciat i va difondre la denúncia a particulars i al diari Público amb la finalitat de fer el major dany possible".

Recordem que, després de conèixer-se públicament la denúncia, RTVE va manifestar el seu respecte per "la presumpció d'innocència", encara que en la pràctica, l'impacte va ser immediat. L'escriptor va decidir llavors "apartar-se del programa per no afectar ni a la seva persona ni al procés judicial". De fet, TVE no va emetre els deu episodis en què encara apareixia David Leo i també va ser eliminat de la capçalera de 'El Cazador'.

El judici oral es va celebrar el 2 d'abril de 2024 i, un mes més tard, el 25 d'abril, es va dictar la sentència absolutòria. La magistrada del Jutjat Penal núm. 12 de Màlaga, Paloma Martín Jiménez, va basar la seva decisió en la falta de consistència de la declaració de la denunciant, en assenyalar que "la prova que pot considerar-se de càrrec és la declaració de la denunciant... que prèviament ha de ser analitzada com a seriosa, coherent i contundent, sense contradiccions en els elements essencials, cosa que no ha succeït en el cas present".

La sentència també recollia que existien múltiples contradiccions en els detalls sobre "el què, el quan i el on dels fets", cosa que restava credibilitat al testimoni.

L'exparella de l'escriptor va recórrer la sentència, però l'Audiència Provincial de Màlaga va desestimar el recurs el passat 21 d'abril de 2025. En la seva resolució, el tribunal va considerar que "dels fets provats no pot dictar-se cosa diferent que sentència absolutòria en no existir prova sobre la persona de l'acusat, dictant en consonància a ells el seu pronunciament absolutori". Va afegir també: "La part apel·lant interessa del tribunal simplement la revocació de la sentència absolutòria i el dictat d'una condemnatòria. No apreciant-se per aquesta sala cap error en l'aplicació de la norma que justifiqui la seva anul·lació, el recurs ha de ser desestimat".