Gir de 180º a 'La Promesa' després del que s'ha descobert que assenyala directament a Eva Martín

El sergent Burdina tanca la Cruz, personatge d'Eva Martín, com a sospitosa de l'intent d'assassinat de la Jana. Aquest dimarts 18 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la Jana seguia greu, però el metge, després d'examinar-la, va donar una mica d'esperança sobre el seu estat. L'origen del Curro es va convertir gairebé en qüestió d'Estat quan van descobrir una notícia publicada al diari sobre ell. Poc era notícia ja per a María Fernández, el consol únic de la qual va ser la trobada amb el Samuel quan el sacerdot va tornar a 'La Promesa'

Voltes i més voltes li havien donat el Jacobo i la Martina a l'enfadament que mantenien. Va ser la situació de la Jana el que va aconseguir que fessin les paus. Pau era la que semblava que el Manuel mai trobarà amb els seus pares, i més quan els va acusar de ser els culpables indirectes del que va succeir.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', el sergent Burdina tanca la Cruz, personatge d'Eva Martín, en una habitació de convidats com a sospitosa de l'intent d'assassinat de la Jana. Mentrestant, registra el palau a la recerca de l'arma del crim. La marquesa està indignada i no es pot creure que tothom la cregui sospitosa.

Quan l'Alonso li explica al seu fill que la seva mare és sospitosa, el Manuel no s'ho pot creure. El Marquès prohibeix al servei sortir del palau si no és amb l'autorització del Ròmul, i el Santos acusa la Petra que tot ha estat idea seva. L'estat de la Jana sembla millorar i el Manuel accedeix a descansar una mica. Mentre el Curro l'està cuidant, li confessa els seus sentiments per l'Àngela i la Jana sembla fer intents per despertar.