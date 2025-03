La decisió de Nacho Olaizola que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Julio, personatge de Nacho Olaizola, fa una taxativa petició al seu germà que donarà un gir a les seves vides. Aquest divendres 21 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', quedaven pocs dies per al cèlebre ball de màscares que tindria lloc. José Luis va anunciar una convidada sorpresa al ball de màscares tradicional de la Casa Grande. Una notícia que a Mercedes li va portar un gran mal de cap.

Per la seva banda, Adriana i Rafael van haver d'aprendre a conviure amb la incertesa sobre com actuaria Julio a partir d'ara. A més, Leonardo i Bàrbara van viure il·lusionats el seu nou amor mentre Bernardo i Mercedes buscaven la manera de separar-los definitivament. D'altra banda, Victoria va interrogar el duc sobre el que més li importava.

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Julio, personatge de Nacho Olaizola, li fa una taxativa petició al seu germà que donarà un gir a totes les seves vides. Davant la impossibilitat de ser perdonat, Rafael accepta el seu càstig, però Adriana no pensa renunciar al seu amor tan fàcilment. La resta de persones viuen aliens a aquest conflicte, però hi ha algú que es mou sigil·losament per trobar el seu lloc en la família dels Gálvez de Aguirre.

Es tracta d'Atanasio, que posa en marxa el seu pla per estar a prop del duc. Gaspar acaba rendint-se davant la passió que sent per Irene. Mercedes i Victoria tornen a enfrontar-se a causa de José Luis i el ball de màscares que prepara.