Juan y Medio anuncia la seva sortida de 'La tarda, aquí i ara' per un motiu de pes

Juan y Medio ha anunciat la seva sortida temporal de 'La tarde, aquí y ahora', el programa que presenta cada tarda a Canal Sur. L'espai, que és líder en audiències de la seva franja, deixarà de comptar amb un temps amb el seu presentador principal. En el seu lloc, serà Eva Ruiz l'encarregada de presentar en solitari 'La tarde, aquí y ahora'.

Va ser el mateix Juan y Medio, entre bromes, qui va confirmar durant la tarda de divendres la seva sortida: "Estaré uns dies fora i es queda ella al comandament d'això. Se us farà la vida molt dura", deia, en referència a Eva Ruiz.

D'aquesta manera, Juan y Medio abandona 'La tarde, aquí y ahora' davant el seu nou projecte a Antena 3: ser investigador de 'Mask Singer'. L'andalús s'incorpora al guessing show juntament amb Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre i Ana Milán, que és l'única que repeteix respecte a l'anterior temporada. Tot i que la seva data d'emissió encara és una incògnita, les gravacions de 'Mask Singer' estan a punt de començar.

| Canal Sur

Produït per Atresmedia en col·laboració amb Fremantle Espanya, 'Mask Singer: adivina quién canta' comptarà en la seva nova edició amb una nova col·lecció de màscares que tindran un clar objectiu: intentar salvaguardar les seves identitats i evitar que siguin revelades quan pugin a l'escenari. Per la seva banda, Juan y Medio serà un dels encarregats d'intentar esbrinar qui s'amaga sota les màscares.

Recordem que Juan y Medio no és l'únic presentador de Canal Sur que ha abandonat el seu lloc per fitxar per Antena 3. Bertín Osborne també va abandonar fa un mes i mig 'El Show de Bertín' per poder concursar a 'Tu Cara Me Suena'.

Cal destacar que 'La tarde, aquí i ara' continua sent líder en audiències malgrat la nova competència. De fet, dimarts passat, Juan y Medio va celebrar les audiències després de l'estrena de 'La Familia de la Tele' a La 1. "Ahir, una vegada més i malgrat les inclemències climatològiques que han afectat algú, potser, doncs nosaltres no! Vam ser i continuem sent líders!", va dir en directe.