El nou projecte inesperat de Carlos Latre que té data d'estrena a Telecinco

Carlos Latre continua consolidant-se com una de les figures clau en la programació de Telecinco. Després del seu pas per Atresmedia i la seva breu experiència al capdavant de 'Babylon Show', l'humorista ha trobat una nova llar a Mediaset. De fet, aquesta mateixa setmana, de manera sorprenent, Carlos Latre es posa al capdavant d'un nou projecte a Telecinco.

Des de la seva incorporació com a col·laborador a 'El Programa de Ana Rosa' el passat mes de febrer, Carlos Latre ha anat sumant projectes a la cadena. De fet, aquest dimecres serà un dels protagonistes estrella de 'Universo Calleja', el nou programa de viatges de Jesús Calleja, en el qual viurà una experiència única al Nepal. No obstant això, just després, Carlos Latre seguirà a les pantalles de Telecinco.

El mateix dimecres 26 de març, Telecinco estrenarà en late night 'El rey del mando'. A partir de la 1:00h, en late night, després de 'Universo Calleja', els espectadors podran gaudir d'aquest nou format de zàping en el qual Carlos Latre jugarà un paper fonamental.

Segons ha avançat Telecinco, l'humorista serà la veu en off que narrarà alguns dels moments més memorables de la història de Mediaset. Anècdotes, nostàlgia i grans dosis d'humor seran els ingredients principals d'aquest programa setmanal, que també comptarà amb les icòniques imitacions de Latre.

'El rey del mando' se suma a la tradició d'espais de zàping a Telecinco. El més recordat és 'Toma salami', que comptava amb la locució de Javier Capitán i repassava instants inoblidables de programes i sèries de la cadena.

No obstant això, l'agenda televisiva de Carlos Latre a Mediaset no s'atura aquí. A més de la seva participació a 'Universo Calleja' i 'El programa de Ana Rosa', farà el salt a un dels formats més consolidats de Telecinco. Carlos Latre serà jurat en la onzena edició de 'Got Talent', on compartirà taula amb Risto Mejide, Paula Echevarría i Lorena Castell. D'aquesta manera, prendrà el relleu de Florentino Fernández, que al seu torn ocuparà el seu lloc a 'Tu cara me suena'.