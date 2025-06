Comunicat de Marta Peñate amb la seva darrera decisió després de perdre el seu embaràs

Marta Peñate ha tornat a compartir amb els seus seguidors un moment delicat i profundament personal. La jove ha revelat quin serà el seu pròxim pas després d’haver perdut l’embaràs que esperava amb Tony Spina. Lluny de tancar-se en el dolor, ha optat per posar el focus en la seva salut i buscar respostes mèdiques que li permetin continuar lluitant pel seu somni de ser mare.

Tot i que els primers informes mèdics apuntaven a una possible "anomalia cromosòmica" com a possible causa de l’avortament, els resultats del test genètic han canviat el rumb de les hipòtesis. Marta Peñate va confirmar que el nadó era una nena i que estava "cromosòmicament perfecta". Aquesta informació descarta que hi hagués un error genètic, cosa que l’ha empès a considerar altres possibles causes.

Als seus 34 anys, i després d’un procés emocionalment complicat, la canària ha compartit que no vol continuar donant voltes al que ha passat. "No vol donar-hi voltes" i prefereix pensar que "ha estat mala sort, i ja està". Tanmateix, ha decidit fer un pas endavant amb un enfocament proactiu: se sotmetrà a "proves immunològiques", un seguit d’estudis específics que analitzen la resposta del sistema immunitari en relació amb l’embaràs.

| Instagram, @martapenateamador

Marta Peñate va explicar que no va poder sotmetre’s a un legrat per expulsar l’embrió, ja que "coria risc de perforació de l’úter". És per això que va optar per prendre la medicació avortiva recomanada pels especialistes. Després d’aquesta experiència, ara busca entendre si el seu sistema immune podria haver influït en la interrupció de l’embaràs.

Aquest tipus d’anàlisi permet identificar la causa del fracàs d’implantació de l’òvul o de l’avortament en un tractament de fertilitat. Avalua el sistema immunològic de manera completa, detectant possibles alteracions que altres proves convencionals podrien passar per alt. A més, un dels seus avantatges és la prevenció de malalties, gràcies a la detecció precoç de desequilibris immunològics.

Aquest tipus d’estudis estan indicats per a dones que han passat per processos de Fecundació In Vitro (FIV), ovodonació, adopció d’embrions o el mètode ROPA. També per a qui ha patit avortaments de repetició o problemes en la implantació embrionària. També ajuden a descartar factors immunològics, com una resposta anormal al desenvolupament de l’embrió per part del sistema immune de la mare.