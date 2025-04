Un retorn dona un gir de 180º a la vida de José Manuel Seda a 'Valle Salvaje'

El pla de Bernardo i Mercedes per desbaratar l'enllaç de José Luis, personatge de José Manuel Seda, i Victoria, que convertiria aquesta última en la nova duquessa de 'Valle Salvaje', avança. No obstant això, s'ha produït un últim i crucial moviment: el retorn de Felip. Després d'un temps desaparegut, la missió de convèncer-lo perquè reveli tot el que sap s'ha convertit en l'última esperança per desfer els projectes del duc i la seva promesa.

D'aquesta manera, Felip va ser la mà dreta de Fausto, legendari capatàs de 'Valle Salvaje', un home que va exercir un rol fonamental en el desenvolupament de la finca. A més, també va ser una figura paternal per a Rafael, a qui va ensenyar els secrets del camp. Mentrestant, José Luis, interpretat per José Manuel Seda, mai no va tenir més que menyspreu per Felip, considerant-lo un ésser insignificant.

No obstant això, la confiança que Fausto va dipositar en ell va convertir Felip en una peça clau dins de l'estructura de la finca. Un home de camp, humil i discret, que aviat va guanyar el respecte de tots els jornalers.

| RTVE

Abans de l'arribada de Gaspar a 'Valle Salvaje', José Luis i Victoria ja mantenien la seva relació secreta, encara que, com era d'esperar, no tot va ser tan discret. Tant Fausto com Felip van ser testimonis de diversos encontres furtius entre els amants, la qual cosa, més tard, va provocar que Victoria temés que Felip pogués revelar el seu obscur secret. En un acte de desesperació, la futura duquessa va subornar i amenaçar Felip, forçant-lo a abandonar 'Valle Salvaje' i portar amb ell la informació que podria haver destapat el gran escàndol.

Ara, Felip viu en un vell molí, lluny del bullici de 'Valle Salvaje', on s'ha refugiat amb els diners de la família Salcedo. Malgrat el seu desig de deixar enrere el passat, el seu retorn es converteix en una amenaça per a aquells que busquen mantenir-lo en silenci. Mercedes i Bernardo saben que, sense la seva col·laboració, els seus plans no podran prosperar.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.