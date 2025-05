La 1 prepara un concurs per a les seves tardes després del fracàs de 'La Família de la Tele'

Després de les males audiències de 'La Família de la Tele', La 1 ja prepara canvis importants per a les seves tardes. Tot i que fa tan sols un dia el President de RTVE, José Pablo López, anunciava paciència per al format, TVE ja ha tancat un nou concurs per a la franja. Es tracta d’un nou concurs internacional: 'Trivial Pursuits'.

D’aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva Poco Pasa TV, Satisfaction Iberia, factoria encarregada de l’exitós 'The Floor', produirà 'Trivial Pursuits'. De fet, la preproducció del concurs arrencarà la setmana vinent. Cal destacar que fonts de RTVE consultades per TVeo no han volgut pronunciar-se al respecte.

No seria estrany que aquest concurs ocupi el buit del segon bloc de 'La Família de la Tele', mentre que el format de María Patiño pugui continuar a la sobretaula. Tanmateix, encara és una incògnita el futur de les tardes, que també compten amb 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'. Amb aquesta aposta, però, La 1 recuperarà un concurs després dels cinc anys en emissió de 'El Cazador'.

| RTVE

D’aquesta manera, el format original de 'Trivial Pursuits', pensat per al prime time, s’estructura en tres rondes més una final. En la primera fase, cinc concursants competeixen responent preguntes de cultura general en categories com història, entreteniment, ciència o esports. El jugador que encerta en el menor temps obté un triangle i escull la següent temàtica. L’objectiu és completar la seva safata amb triangles, però només quatre participants avancen; un queda eliminat.

A la segona ronda, cada concursant respon sis preguntes, una per categoria, i avança cap al centre del tauler amb cada encert. Els tres primers a completar aquest recorregut accedeixen a la tercera ronda.

A la tercera fase, els jugadors parteixen des de la posició assolida a la ronda anterior. A mesura que responen correctament, intenten arribar al centre del tauler i fer retrocedir els seus oponents. Només un arriba a la gran final, on ha de respondre preguntes de totes les categories. Cada encert l’apropa al premi final, que pot arribar fins als 25.000 €, sempre que aconsegueixi vèncer el rellotge.

Cal destacar que, a Espanya, els drets del format van estar en mans d’Antena 3 entre 2008 i 2011. Tanmateix, finalment només es va emetre una temporada a Veo 7, presentada per Silvia Jato. El concurs va debutar amb èxit al Regne Unit i ha tingut adaptacions a països com Àustria, Alemanya, Rússia i Estats Units, on va tornar recentment després de trenta anys d’absència.