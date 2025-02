La proposta de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, proposa a Luisa viure amb ella a la Casa Gran. Aquest dilluns 24 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va sentir tot el pes de la culpabilitat per la seva falta de sinceritat amb Rafael. A més, es va assegurar que aquest sabés que continuava enamorada, tot i conèixer a través de Sol, que podria ser castigat amb el desterrament. Matilde va continuar obsessionant-se amb el nadó, a més de confessar-li a Gaspar que s'havia ficat al llit amb Atanasio, però Gaspar va demanar que no li expliqués més.

Alhora, Bàrbara estava molt afectada per la seva ruptura amb Leonardo i, encara que aquest va intentar convèncer-la que podien continuar veient-se, la jove Salcedo s'hi va negar. A més, Julio va voler saber si Adriana i ell anaven en la mateixa direcció, i Adriana es va veure obligada a mentir-li i dir-li que, en algun moment, va sentir alguna cosa per ell. I Victoria va parlar amb Mercedes per exigir-li que abandonés 'Valle Salvaje'.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Gaspar, afectat per allò de Matilde i Atanasio, es desfoga amb Irene. Per la seva banda, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, proposa a Luisa viure amb ella a la Casa Gran, però ho rebutja per Pedrito. Al seu torn, Bernardo veu una oportunitat per començar de zero quan Mercedes li explica que ha d'abandonar 'Valle Salvaje'.

Mentrestant, Julio comparteix amb Rafael els seus plans de futur amb Adriana, però Rafael sap que Adriana mai li pot donar el que ell espera. Matilde es pregunta si Alejo és el pare d'Evaristo, cosa que Luisa li desmenteix. Paral·lelament, Gaspar és exclòs d'una important reunió de negocis, cosa que li fereix profundament l'orgull.

A més, Irene sospita que Leonardo continua enamorat de Bàrbara i menteix a la seva amiga esperant fer-la reaccionar, dient-li que Leonardo ha de tornar a casa seva. I Matilde li explica a Atanasio que li ha confessat a Gaspar el que van fer, el metge la reprèn i es distancien.