Jordi González desapareix de 'D Corazón' i es veu obligat a aclarir el motiu mèdic

'D Corazón' va celebrar aquest dissabte el seu primer aniversari amb Anne Igartiburu al capdavant, però amb una absència notable: la de Jordi González. Aquest imprevist no va passar desapercebut per als espectadors, ja que es tractava d'una data especial per a l'espai que es va estrenar el 20 de gener de 2024. De fet, RTVE havia anunciat aquest gran esdeveniment amb la presència dels dos presentadors.

Durant el programa, Anne Igartiburu va evitar esmentar l'absència del seu company, cosa que va generar encara més intriga entre els seguidors. No va ser fins l'endemà, durant l'emissió dominical, que la presentadora va abordar la qüestió. De fet, 'D Corazón' va connectar amb Jordi González a través d'una videotrucada per aclarir la situació.

Amb un aspecte visiblement esgotat i la veu afectada per una forta ronquera, el comunicador català va explicar la seva situació: "Estic malalt. Després de quinze dies de vacances, he agafat un refredat. Estic amb mal d'esquena, mal de coll, febre...". Jordi González també va expressar certa desorientació en assenyalar que, al lloc on es trobava, eren les 21:00h.

Anne Igartiburu, mostrant la seva complicitat i suport, li va enviar ànims en directe: "Segur que et recuperes aviat, et necessito aquí". Al que Jordi González va respondre amb optimisme, assegurant que intentarà estar de tornada la pròxima setmana: "La setmana que ve en teoria estic allà. Ahir vaig començar a sentir-me malament... No sé què em va passar ahir, em vaig posar a plorar, a tossir..."

"Sovint passa que quan estàs de vacances et poses malalt. Ei, que bé que ho hem passat aquest anyet", deia amb alegria Anne Igartiburu a 'D Corazón'. Aquestes paraules van ressonar en Jordi González, que va aprofitar per destacar la qualitat humana de l'equip: "Fa goig anar a treballar a un lloc que és amable, on la gent riu, no hi ha mal rotllo, no parlem malament de ningú...".

Conscient de l'esforç que feia Jordi González per participar, Anne Igartiburu va decidir acomiadar-se afectuosament: "Et veig aviat. He de reconèixer que és el millor company que podíem tenir".